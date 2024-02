GF, doppio ingresso alla 34esima puntata: Simona Tagli e l'ex calciatore e allenatore Alessio Falsone. Chi è

Dal presente alla storia con l'ex Miss Italia Carolina Stramare: il protagonista dei nuovi ingressi annunciati per questo lunedì, 5 febbraio 2024 a Cinecittà

05-02-2024 17:46

La scelta dettata dagli autori e da Alfonso Signorini, per questa edizione 2023-24 del Grande Fratello si condensa anche in questo comunicato del lunedì, che abbina all’ingresso di una icona degli anni ’90, Simona Tagli, un giovane imprenditore e allenatore con un trascorso da calciatore che in quegli anni nasceva, Alessio Falsone.

Nella serata del 5 febbraio che precede l’avvio della macchina televisiva di Sanremo 2024, la risposta che giunge da Cologno Monzese e dalla linea del reality più longevo della nostra televisione cade su costoro, nuovi protagonisti del GF. Di Simona Tagli si è scritto e letto e rivisto ogni suo frammento di vita, dalla tv di Gianni Boncompagni al suo delizioso negozio destinato ai bambini.

GF: l’ingresso di Alessio Falsone il 5 febbraio, chi è

Di Alessio Falsone, invece, conosciamo quel che egli stesso ha permesso trapelasse dai suoi social e da un rapporto ormai antico con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, protagonista di Pechino Express e di una recente relazione instaurata con Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre della piccola Luna Marì.

Imprenditore nel campo della ristorazione, come si evince dalla sua stessa bio, Falsone è nato a Milano il 25 settembre 1992 e segue con attenzione il suo progetto (Don Panino) che lo vede soprattutto nella veste di gestore pur essendo un appassionato – da quel che si deduce – di cucina e affini.

Un passato da calciatore

Una passione che ha conciliato con quella per il calcio, che ha praticamente con discreti risultati in passato, riuscendo a ritagliarsi un certo successo in campo in qualità di attaccante. Tra le altre, ha militato nel Vermezzo, Accademia Milanese e La Spezia. Nel suo passato calcistico anche altro, scovando negli archivi della Provincia Pavese.

Nel 2016, Alessio dopo sette dure selezioni, tra cui una anche a Codevilla, con altri nove calciatori provenienti da tutt’Italia venne selezionato per un’esperienza nella serie B statunitense, per la stagione successiva. Ex Vigevano e Pro Vigevano, Falsone all’epoca aveva già militato anche in Grecia e nei professionisti del Milazzo in Lega Pro (allora si chiamava così).

I trascorsi da allenatore in panchina

Dopo aver chiuso con il pallone, ha proseguito gli studi e ha conseguito una laurea in Scienze Motorie, proseguendo a ricercare uno spazio nel mondo del calcio stavolta però da allenatore. Queste le sue parole, rilasciate al Punto Pavese, quando divenne tecnico del Città di Vigevano, nel 2022.

“Ho accettato perché fare l’allenatore è il sogno per cui lavoro da anni, l’ambizione personale è tanta e credo sia stato questo a portarmi a 30 anni su una panchina in prima squadra. L’idea è quella di fare un calcio di protagonismo, fatto di idee, concetti e scelte giuste. È chiaro che ci vorrà tanto lavoro, dobbiamo utilizzare la pausa invernale per completare La Rosa, siamo in difficoltà è oggettivo ,ma nella vita bisogna cogliere l’attimo, come si dice Carpe diem, ecco perché ho accettato subito. Le occasioni non arrivano mai nel momento giusto, tocca a noi dimostrare cosa sappiamo fare”, si legge in un’intervista dell’epoca.

La storia con l’ex Miss Italia Carolina Stramare

Per otto mesi, la celebrità Alessio Falsone l’ha conosciuta però per ragioni che esulano dalle sue prodezze calcistiche o in panchina: l’imprenditore che da stasera farà il suo ingresso nella casa del GF, è stato compagno di Carolina Stramare, prima che lei ottenesse il titolo di Miss Italia.

Alessio ha sostenuto Carolina nel suo percorso, sostenendola con affetto e trasporto anche se – dopo l’elezione – le loro strade si sono divise definitivamente portando Carolina ai risultati che conosciamo a livello professionale e con risvolti anche sul versante privato. La loro relazione, che comunque non è stata oggetto di dichiarazioni specifiche o con l’aggiunta di dettagli e motivazioni, si è interrotta.

Stramare ha seguito un percorso professionale noto, celebre e ormai consolidato mentre Alessio ha cercato di affermarsi anche in una veste differente rispetto al suo passato nell’universo legato allo sport. E da stasera, in prima serata, superando la porta rossa più celebre della televisione.

VIRGILIO SPORT