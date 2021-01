GFVip:Andrea Zenga turbato dalle frasi di Jacopo sul padre Walter

In una realtà di secondo livello, filtrata dalla narrazione autoriale e dal montaggio televisivo, quanto percepito dagli attori di questo conflittuale rapporto può assumere delle forme inaspettate e improvvise. Come interpretare quanto detto da Andrea Zenga su suo padre Walter a Maria Teresa Ruta? Quanto affermato da suo fratello Jacopo da dietro una vetrata sulla possibilità di confrontarsi, con calma e pazienza, con il papà Walter Zenga ha smosso Andrea, forse più di quanto prevedibile. O, almeno, lo ha indotto a esternare con maggiore spontaneità i suoi sentimenti che, decantati in questo intervallo, sono sempre più espressi all’interno della casa del GF Vip.

Zenga contro Zenga: il consiglio di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta (al centro di uno sgradevole episodio con al centro il conduttore, Alfonso Signorini) ha avuto modo di conoscere Walter Zenga e di frequentarlo, come ha spiegato in diretta quando ha fornito dettagli sulla loro passata amicizia come l’averlo scelto come testimone di nozze o le passeggiate e la frequentazione con Roberta Termali. Per questo passato, probabilmente, si è sentita di condividere alcune riflessioni con Andrea Zenga, sulla linea segnata da Jacopo.

“Mi è dispiaciuto un pochino solo che quando hai parlato del mio matrimonio, tra me e Claire, hai detto che con papà c’è stato solo un saluto fugace, perché poi comunque avete parlato, c’è stata una interazione, poi magari volevi altro. Mi è un po’ dispiaciuto, sì, questo mi è un po’ dispiaciuto, ma credo che tu non l’abbia detto in malafede. Io penso…questa cosa te la sto per dire con affetto, da fratello maggiore, da papà da poco, da appena dieci mesi e da figlio. Non precluderti nessun tipo di rapporto che puoi instaurare con papà negli anni, sia esso minimo, sia esso massimo. Ti voglio far immaginare una scena: io, te Nichi e papà a guardarci un Inter-Juve. Tre interisti da una parte e io l’unico juventino, in attesa di Eddy che sai crescerà assolutamente juventino. Forse non te l’ho mai detto: Ti voglio bene Andre, da morire!”, le sue parole.

L’apertura di Andrea Zenga

Andrea, non appena la coinquilina ha ipotizzato che suo padre potrebbe accettare di avere un confronto, ha confidato a Maria Teresa:

“Non mi tiro indietro”.

Segnale che, questa assenza rivendicata da Andrea, è qualcosa di irrisolto e non solo per Nicolò, suo fratello maggiore. E’ un groviglio che potrebbe iniziare a sciogliersi con un incontro, un gesto da parte del padre, che oggi sta vivendo una separazione complicata dalla terza moglie, Raluca.

“Sarai frizzato probabilmente, Tu puoi ascoltarlo. Quando sarai frizzato potrai dire ti ringrazio per essere venuto, preferisco parlarne fuori. Sono molto contento però che sei venuto a dirmi queste cose”, ha consigliato la Ruta.

Andrea Zenga non è riuscito a contenere il proprio turbamento, nel corso delle ore trascorse a seguito di questo importante scambio di emozioni, svelando il timore che quanto sta emergendo della sua storia personale possa offuscare l’immagine di suo padre Walter e che ciò comprometta anche il vero senso delle sue affermazioni.

VIRGILIO SPORT | 20-01-2021 12:02