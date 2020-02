GF Vip: l'annuncio di Signorini chiude i giochi per Ilary Blasi

Per una paradossale concatenazione di eventi e annunci quanto giova alla popolarità di Wanda Nara, oscura Ilary Blasi. Così è, poiché l’annuncio ufficializzato da Alfonso Signorini, conduttore e animatore di questa edizione del Grande Fratello Vip (animato anche dall’ingresso di Valeria Marini e Sossio Aruta), ha confermato le indiscrezioni che da qualche giorno si sono susseguite in merito alla decisione di Mediaset di far slittare l’Isola 2020 al prossimo autunno.

Il riscatto di Ilary Blasi

Nulla che conforti, dunque, il desiderio di riscatto di Ilary. Reduce dall’avventura non proprio entusiasmante, in fatto di format e di ascolti, di Eurogames, la signora Totti avrebbe manifestato grande entusiasmo all’ipotesi di poter subentrare ad Alessia Marcuzzi alla conduzione della nuova edizione dell’adventure game.

Alessia avrebbe valutato e sarebbe giunta alla conclusione che non era nella condizione di poter affrontare una nuova edizione del format che le aveva regalato emozioni forti, forse eccessive. La decisione della conduttrice, legata a doppio filo all’Isola versione Mediaset, avrebbe infatti innescato un circuito che avrebbe portato lì, dov’era la Marcuzzi, Ilary Blasi.

L’Isola dei famosi: la novità

Ma le cose sono andate diversamente. Il GF Vip occuperà la sua posizione in palinsesto nella massima tranquillità fino ad aprile inoltrato e slitterà all’autunno, e dunque alla prossima stagione, il ritorno di Ilary in tv.

Per la signora Totti, quindi, è tempo di riflessioni e di una pausa per allontanarsi da un certo rumore che ha investito lei e famiglia. La nuova avventura professionale dell’ex capitano della Roma e dirigente in uscita ha imposto ad entrambi un grande dispendio di risorse, emotive e professionali. Prendere la giusta distanza da questi risultati, gioverà ad entrambi.

VIRGILIO SPORT | 25-02-2020 16:10