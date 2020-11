GF Vip: la Gregoraci ha un crollo, Briatore a Dubai con il figlio

L’impatto sui singoli concorrenti del prolungamento del Grande Fratello Vip di due mesi ha prodotto reazioni differenti. C’è chi, come Francesco Oppini, manifesta dubbi e perplessità con crisi di pianto frequenti, c’è chi si è chiuso in una introversione notevole come Tommaso Zorzi. Chi ha maturato la convinzione che vada fatta una sola e unica scelta e che debba interrompere qui la sua esperienza per ricongiungersi ai propri cari. Elisabetta Gregoraci non è riuscita a contenere le proprie emozioni, quando è stato mandato in onda il video messaggio di Nathan Falco, che con il padre Flavio Briatore è a Dubai.

Le riflessioni di Elisabetta Gregoraci sull’uscita dal GF Vip

Le lacrime della mamma hanno acuito la nostalgia e la sofferenza dettate dalla lontananza e innescato riflessioni su quanto raccolto, esponendo l’emotività di Elisabetta e rendendola, se possibile, ancora più vulnerabile. Riflessioni condivise con Pierpaolo Pretelli, dopo l’epilogo della puntata serale e ad alcune ore di distanza da quanto accaduto durante la diretta, compresa la discussione sgradevole avuta con Giulia Salemi.

“Io ho iniziato questo percorso con voi e pensavo di finirlo con voi, è stato uno shock ieri. Io ho una priorità che è Nathan: in tanti anni ho messo da parte delle cose, anche lavorative, per lui ed è giusto così. Ma quando hai un figlio lui deve venire prima di tutto”, ha confidato Elisabetta, osteggiata dall’ex marito contrario a questa esperienza sotto i riflettori nella casa del GF Vip.

“Mio figlio prima di tutto”, la confidenza della Gregoraci a Pretelli

“Mio figlio deve venire prima di tutto. Già così è tanto tempo, è l’immensità. Perché non lo vedi, non lo senti. Poi ci siete anche voi”, ha detto la conduttrice. “Se non ci fosse Nathan rimarrei, ma mio figlio non può stare ancora senza di me. È già troppo questo. Non lo vedo da settembre, non scherziamo. Ha 10 anni, va seguito: non so come sta andando a scuola, non sapevo che gli hanno messo l’apparecchio, non so come sta…”, alcune delle domande su cui si è interrogata ad alta voce la Gregoraci in un tenero colloquio con Pierpaolo.

Se deciderà di lasciare la casa del GF Vip, Elisabetta rientrerà a Montecarlo, alla sua vita di mamma e da Nathan Falco che, al momento, si trova ancora Dubai con il padre Flavio Briatore. L’imprenditore ed ex manager di Formula Uno ha concentrato, in pochi giorni, le sue attività in vista della riapertura del suo locale e del nuovo concept che ha deciso di introdurre, come ha spiegato in alcune interviste rilasciate a ridosso della partenza e durante questi giorni di permanenza lì, a Dubai, con suo figlio.

VIRGILIO SPORT | 25-11-2020 13:37