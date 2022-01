GF Vip: la decisione di Manuel Bortuzzo, lo strappo è definitivo

07-01-2022 17:16

Forse non è ancora giunto il momento in cui spendersi in analisi, ma altrettanto tempo per sedimentare l’accaduto anche in questa edizione del Grande Fratello Vip, segnato da un dispiegamento di forze opposte. Le scelte nel GF Vip più lungo e anche il più estenuante di sempre, però ci hanno riservato un unico, importante anelito di autenticità nelle emozioni – complicate, difficili, a volte celate – di Manuel Bortuzzo. Una verità che si interromperà.

Manuel Bortuzzo e l’esperienza al GF Vip

Sappiamo, perché lo ha dichiarato suo padre Franco a Fanpage, che Manuel interromperà presto la sua esperienza all’interno del loft scenografico di Cinecittà sottraendosi alle telecamere e cercando di ritrovare un equilibrio fisico oltre che personale in questo microcosmo televisivo.

Ha dato tanto, anche se non con intenzione spesso: Manuel ha inciso più con i fatti, con i gesti che con strategie e parole. Presto chiuderà questa rappresentazione televisiva: forse il 14, forse il 17 gennaio. Dipenderà da lui. E da come sta.

Bortuzzo, il papà Franco annuncia l’addio al GF Vip

Come già avvenuto in un recente passato, Manuel ha sofferto e soffre a livello fisico per quanto sta avvenendo in casa: la carenza di adeguati allenamenti, l’alimentazione poco curata per un atleta e un ragazzo che invece ha educato la propria mente ad ascoltare il corpo e i suoi bisogni.

Bortuzzo esce principalmente per motivi di salute:

“Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute – spiega Franco Bortuzzo a Fanpage – Manuel è dimagrito 6, 7 chili”, ha dichiarato papà Franco che lo segue da sempre. “Come va? Malissimo… Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”. Un quotidiano saltato, mancato nella vita del Gf Vip e che ha provocato delle conseguenze: “Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.

Le motivazioni che avevano spinto Manuel ad esporsi, consapevole che sentimenti e problemi fisici sarebbero divenuti comunque oggetto di attenzione, nel corso del programma erano superiori anche a quella riservatezza e a un certo candore rispetto alle proprie sensazioni che spesso hanno indotto Manuel a cercare di isolarsi, tra le mura di Cinecittà.

“Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio – ha precisato ancora Franco Bortuzzo – Adesso che non c’è più Aldo Montano, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella Casa”.

La scelta di Bortuzzo e il caso Katia Ricciarelli

Dalla sua, Mediaset ha diffuso come di consueto un comunicato che anticipa quanto accadrà nella puntata in programma privo di riferimenti a Bortuzzo, se non il rafforzamento del legame tra Manuel e Lulù, la quale è stata vittima di alcune offensive, incomprensibili parole pronunciate da Katia Ricciarelli.

Una protagonista che ha esibito una somma di aspetti sgradevoli, addirittura censurabili, e che non non gode più di larga amicizia e approvazione tra i concorrenti chiusi tra le mura di Cinecittà. E mentre c’è chi si interroga sulla bontà di scegliere un reality, così come fu all’epoca de La Fattoria e altre partecipazioni, per un personaggio come la Ricciarelli che vanta una carriera artistica da tutelare, sopravvivrà l’amarezza (e anche il fastidio) di assistere a questa proiezione cupa, decadente.

O forse, semplicemente, inadatta a superare la continua esposizione a dinamiche e logiche che premiano i professionisti da reality show.

VIRGILIO SPORT