GF Vip: Aldo Montano esce, l'annuncio ufficiale scuote i social

A risvegliare da un torpore benevolo e fin troppo conciliante, è stato un post che sui canali ufficiali del Grande Fratello ha agganciato senza alcuna anticipazione, ma avvalendosi di ogni legittima strategia di engagement attuabile, un pubblico variegato, spietato e anche fin troppo attendista in queste prime settimane di programmazione. Aldo Montano, protagonista delle Olimpiadi di Tokyo e di questa edizione del GF Vip, in cui si mescola l’alto e il basso, è uscito dalla casa di Cinecittà.

Aldo Montano esce dalla casa del GF Vip: la ragione

Precisamente, come recita il post, il campione olimpico di scherma

“è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”.

Il riferimento, come è noto, riguarda non solo Montano, ma la totalità degli atleti che hanno preso parte all’esperienza olimpica di Tokyo e che verranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Circostanza, questa, che stando a quanto ha desiderato sottolineare l’azienda era stato decisa e stabilita in precedenza all’ingresso di Montano nel cast e dalla nota porta rossa, che segna la cesura tra realtà e reality; a questa uscita temporanea dal programma condotto da Alfonso Signorini seguirà, come annuncia lo stesso post, un ritorno una volta effettuati i necessari controlli anti Covid.

“Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”, si legge a ribadire che la cosa potrebbe avere una durata superiore a quanto si aspetta il pubblico e che dovrebbe tradursi, poi, in un palese e già notevole insorgere di quesiti sul come e perché il flusso del reality dovrebbe proseguire come se nulla fosse.

La reazione dei social, dopo l’annuncio dell’uscita di Montano dalla casa del GF Vip

Sui social non mancano già gli interrogativi sulla eccezionalità della cosa, che dal punto di vista autoriale non ha precedenti paragonabili nel GF Vip. Come procederà la narrazione delle vicende private e pubbliche dei protagonisti? Come potrà risultare ibrido, estraneo, ovattato al pari del prima il contesto della casa dopo questa vicenda, che poi non è che una totale immersione nella realtà del fuori? E, infine, come rientrerà Montano? Dettagli che arricchiscono e sui quali, è sicuro, Signorini e i suoi autori sapranno costruire soluzioni adeguate.

VIRGILIO SPORT | 23-09-2021 14:01