GF Vip: l'incognita sulla salute di Manuel Bortuzzo scuote la vigilia

15-10-2021 16:43

Nel comunicato che precede la messa in onda della puntata serale del Grande Fratello Vip, nulla si lascia trapelare sulle condizioni di salute e la situazione che riguarda Manuel Bortuzzo. Una condizione, la sua, che contrariamente alla sospensione di giudizio e dettagli pare invece stia conducendo il concorrente di questa edizione tra i più amati a prendere una decisione definitiva, a causa di alcuni disturbi che lo avrebbero indotto a riflettere sull’opportunità di interrompere a questo punto il suo percorso.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip?

Secondo le indiscrezioni che si rincorrono da qualche ora, Manuel Bortuzzo sarebbe afflitto da un problema di salute, a quanto pare un’infezione che avrebbe colpito il nuotatore e che lo starebbe preoccupando incidendo anche sul suo umore e la sua tenuta mentale, dopo lo stop che ricorderete aveva costretto il ragazzo a interrompere momentaneamente la sua permanenza nella Casa del GF Vip per verificare la reale entità delle sue condizioni.

Manuel Bortuzzo in difficoltà, interviene papà Franco

Lo stesso Franco, il padre di Bortuzzo, aveva rassicurato sullo stato di salute del ragazzo e spiegato quanto e come fosse delicato il momento attraversato da Manuel per via anche di un intervento recente che ha preceduto l’ingresso del nuotatore all’interno della casa di cinecittà. Purtroppo, come ha spiegato in precedenti interviste lo stesso concorrente, dopo il terribile attentato subito a Roma, sono state numerose le criticità, le operazioni e la fisioterapia da affrontare a seguito delle ferite inferte nella sparatoria di cui rimase vittima casualmente Manuel, promessa del nuoto italiano.

Un medico della produzione ha monitorato Manuel, ma ciò non toglie che Bortuzzo avrebbe manifestato agli altri concorrenti di questa edizione la sua personale sofferenza, un dolore persistente e costante che lo preoccupa e che lo indurrebbe a valutare non solo una o più visite approfondite fuori dalla mura del GF Vip. ma, addirittura, con un velato riferimento a queste più importanti e prepotenti priorità, considerare anche l’uscita definitiva dal reality proprio per la vicinanza di questi episodi, ben tre in un mese.

Come accennato sopra, papà Franco ha spiegato a Fanpage che Manuel soffre di frequente di infezioni, ma non con una simile frequenza:

“L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”, ha detto. In quell’occasione aveva anche spiegato le ragioni della scelta del nuotatore di alzarsi in piedi: “Glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi”.

Senza Bortuzzo, si svuoterebbe il GF Vip

Certo è che, se Manuel Bortuzzo, fosse costretto ad abbandonare la casa del GF Vip a questo punto del reality, ne perderebbe soprattutto la narrazione di questa edizione che sulla figura dello sportivo e le dinamiche che è stato in grado di innescare tra i concorrenti, a parte Lulù, ha incentrato il fulcro del bello (e del sensato) di questa edizione.

FAQ Chi è Manuel Bortuzzo? Manuel Bortuzzo è un nuotatore, concorrente dell'edizione 2021 del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo quanti anni ha? Manuel Bortuzzo è nato nel 1999 Come si chiamano i genitori di Manuel Bortuzzo? Si chiamano Franco e Rossella Bortuzzo Come ha perso l'uso delle gambe Manuel Bortuzzo? Manuel Bortuzzo è rimasto vittima di una sparatoria a Roma, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Da allora, ha perso l'uso delle gambe

