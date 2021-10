GF Vip, la prima cosa bella si deve solo a Manuel Bortuzzo

La prima cosa bella, davvero bella, che in questa edizione del Grande Fratello Vip osserviamo si riassume nelle immagini di vicinanza umana, senza retorica, tra Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Alex Belli. Forse, il sostegno e la gioia comune per Manuel in piedi, grazie a un deambulatore, è l’immagine più autentica, capace di smuovere quanti si sono assopiti all’ascolto e alla passiva enucleazione delle consuetudini di un reality longevo quasi stantio legato, inevitabilmente, ai suoi protagonisti.

Manuel Bortuzzo in piedi: l’emozione degli altri coinquilini

Quando Montano e Belli accompagnano Manuel all’esterno del confessionale con il deambulatore per la sua fisioterapia e si vede Bortuzzo in piedi, lavorare, allenarsi a piccoli passi e riprendere una porzione del suo quotidiano, condividerlo e mostrarlo a un pubblico vasto, eterogeneo e forse impreparato c’è l’immediatezza del vero che assume la pienezza della scena ripresa dalle telecamere. Quell’emozione la percepiscono anche altri, come Montano e Katia Ricciarelli che non teme di mostrarsi così, partecipe e vulnerabile.

D’altronde Manuel, quando ha scelto di scegliere, quando ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, mostrando anche questo lato della sua esistenza ha interrotto quella narrazione che esclude la presenza di persone con disabilità, le loro storie, il loro vissuto da questa televisione.

La missione di Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip

Invece Manuel Bortuzzo, entrato sulla sua sedia a rotelle in confessionale ed uscito in piedi sorretto dal deambulatore, ha impresso quella sensazione di speranza, di fiducia che – nonostante le fasi cupe affrontate anche all’interno delle mura di Cinecittà – con la sua comunicativa ineguagliabile trasmette. Pur calato in un contesto non sempre adeguato, urbano e rispettoso.

Una solidità che anche la sua recente difficoltà, legata a un problema fisico superato ormai, emana ad ogni prova, ad ogni gesto, ad ogni innalzamento anche del livello della polemica e della rappresentazione di sé che ciascuno opera in prima persona in questo disegno. Un esempio di verità autentico, da difendere e preservare.

