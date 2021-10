GF Vip, la lettera dell'ex fidanzata a Bortuzzo: "Torna te stesso"

Manuel Bortuzzo ha superato anche questo momento di difficoltà, legato alle sue condizioni di salute tornando a mostrarsi con il sorriso che lo ha accompagnato sempre. Una personale, indiscutibile espressione di resilienza che ha esibito anche davanti alla sua ex fidanzata, Federica Pizzi, intervenuta durante l’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip.

L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo gli scrive una lettera: emozioni al GF Vip

Federica si è presentata accompagnata da una sequenza in ordine di parole, per esternare quei sentimenti impastati che li legano l’uno all’altra, anche a distanza, anche dopo anni e che ne segnano le esistenze comunque, nonostante la decisione di allontanarsi.

“Ti scrivo perché è vero che ci siamo lasciati – ha letto Federica -, ma il nostro legame va oltre questo. Io ti conosco molto bene, ma cosa ti sta succedendo? Adesso guardandoti da casa non vedo più quella luce nei tuoi occhi, rimani sempre un gran fico ma non vedo più quel ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dove sei finito?”.

Manuel Bortuzzo e i suoi momenti cupi nella casa del GF Vip

L’allusione pare scaturire proprio dalla relazione intrecciata da Manuel con Lulù Selassiè, una storia che starebbe offuscando la personalità di Bortuzzo secondo la sua ex ragazza.

“Torna ad essere te stesso, il Manuel che tutti amiamo – ha scritto in questa missiva Federica – e a cui sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori il più tardi possibile”. “Dov’è quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa?”, ha aggiunto per scuoterlo. Nelle ultime due settimane l’atleta avrebbe mostrato un lato più cupo e pensieroso del suo carattere inducendo la sua ex a ricordargli quanto sa essere forte, tenace e determinato: “Non ti abbattere, goditi a pieno ogni momento”.

La replica di Bortuzzo in diretta

Manuel ha raccolto le sue emozioni in una sintesi dal tono pacato, condividendo con il pubblico anche le fasi più drammatiche vissute insieme dopo l’attentato subito per errore che lo ha portato in fin di vita.

“Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto”, le sue parole.

Ora Manuel è chiamato a reagire e a dimostrare di saper perseguire il suo obiettivo, spiegato in maniera perfetta da sua madre Rossella, anche grazie alle riflessioni condivise da Federica.

FAQ Chi è Manuel Bortuzzo? Manuel Bortuzzo è un nuotatore, rimasto vittima di un attentato a Roma nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Sopravvissuto, è rimasto paralizzato Chi è Manuel Bortuzzo del GF Vip 2021? Manuel Bortuzzo è il nuotatore rimasto paralizzato dopo l'attentato subito nel 2019 Dove è nato Manuel Bortuzzo? Manuel Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999

