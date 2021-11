GF Vip: Lorenzo Amoruso castiga Soleil e la mette in un angolo

23-11-2021 12:07

Se c’è un protagonista, di questa edizione del GF Vip, che si trova all’esterno della casa di Cinecittà quello è Lorenzo Amoruso; non Alfonso Signorini, che pure disegna rette e diagonali autoriali, non le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (sorelle diverse nella televisione che si fa e che si vede), ma Lorenzo Amoruso. Un uomo capace di smuovere certi meccanismi narrativi già nell’edizione di Temptation Island, a cui prese parte proprio con la sua compagna, Manila Nazzaro, e che gli ha riservato una rinascita quasi inaspettata.

Amoruso concorrente esterno del GF Vip

Da ex calciatore, conduttore e opinionista che occupa abitualmente i salotti televisivi (parlando di calcio), la comunicazione efficace non è un concetto a lui sconosciuto: Amoruso sa essere arcigno, diretto, spietato quando è l’occasione ad aiutarlo e così lo è in questa edizione del Grande Fratello Vip dove, francamente, la sua personalità oscura quasi quella della Nazzaro all’interno delle mura di Cinecittà.

Il suo spogliare Soleil della sua strategia, dando un aiuto al partito degli anti non è banale, né una esternazione isolata: influisce sull’andamento delle relazioni dell’edizione che, è cosa fatta, sarà la più lunga di sempre come ha annunciato Mediaset.

GF Vip: Amoruso mette Soleil in un angolo

Che cosa è accaduto tra Amoruso e Soleil di così impattante? Il compagno di Manila Nazzaro, ex calciatore e conduttore televisivo, è intervenuto per ribadire in diretta quello che aveva già scritto negli ultimi giorni sui social a proposito di Soleil Sorge.

“Il mio mestiere è fare l’osservatore, propongo dei calciatori alle società – ha spiegato il dirigente sportivo nonché ex partecipante di Temptation Island -. Ammetto che non ti conoscevo prima del reality, ma ti ho studiata tanto e ho notato questa tua maniera di dire le cose in cui mi rivedo molto”.

“Per parlare di umiltà, bisogna esserlo. Ci sono modi e tempi per dire le cose e chi vive sui social, oppure nella Casa del Grande Fratello, ha un messaggio importante perché viene raccolto da tantissime persone. Il messaggio che hai mandato, credimi, è brutto”, la stoccata di Amoruso che ha spaccato pubblico e studio.

“Gianmaria ha detto cose brutte, ma il problema è un altro è che tu hai detto delle cose molto cattive, voi avete un mezzo incredibile, milioni di ragazzi vi adorano e vi imitano, il messaggio che hai mandato è brutto, ma non perché hai esagerato, devi ascoltare, riflettere e dire meglio le cose. Tanti hanno frainteso, le parole pesano e fanno male, quando si parla di umiltà bisogna anche avere l’accortezza di esserlo, i tuoi atteggiamenti nella cosa non lo sono mai stati. Sei giovani, hai una bella intelligenza, ma puoi migliorare”, la tesi sostenuta dal dirigente sportivo.

GF Vip: l’intervento di Sonia Bruganelli, replica di Amoruso

L’opinionista Sonia Bruganelli è intervenuta per sostenere Soleil e il suo ruolo, tra i concorrenti del GF Vip,: “Credo che ci sia molto poco di umile nel dire ad una persona che deve cambiare i modi. In questo caso Soleil stava emotivamente piena, lei si è scusata”. “Sì ma si è scusata questa sera, le parole hanno un peso”, ha continuato a ribadire e a insistere Amoruso.

La diretta interessa, invece, ha quasi taciuto se non subito la diatriba tra Amoruso e la Bruganelli che pure si è esposta per difenderne la linea (riattivando anche una fase di stallo). Soleil ha preferito non commentare, senza aggiungere altro almeno nella diretta serale ala questione e lasciando così posto ad Amoruso che, con i suoi interventi a distanza e le lettere e i messaggi e la costante esternazione delle sue opinioni sui social sta assumendo un ruolo preminente, quasi da concorrente esterno e opinionista di rimando in merito a quanto si stia consumando sotto i riflettori e le telecamere.

GF Vip: i nuovi ingressi e il fidanzamento della Cipriani

Il tutto mentre Signorini ha introdotto il fidanzamento ufficiale di Francesca Cipriani, con tanto di anello del fidanzato, sancito l’ingresso di due nuove vip Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, due protagoniste che più distanti non si potrebbero immaginare, ma che conferiranno una componente inedita e una narrazione su piani fino ad ora esclusi dalle scelte degli autori. Da qui a marzo, avremo tempo per comprenderne la portata.

