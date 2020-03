GF Vip: perché Sossio Aruta è riuscito a catalizzare antipatia

Il Grande Fratello Vip è un gioco e ciascuno dei concorrenti gioca come può e come sa. Così Fernanda Lessa esprime la sua fragilità con i suoi riti e la sua gestualità, Antonella Elia si scherma con la sua rabbia e la sua insofferenza, l’esuberanza di Valeria Marini inonda la noia di questo flusso. Sossio Aruta ha tentato di animare, come concorrente aggiunto, un ambiente steso dalla lentezza come la casa di Cinecittà. Ma la sua sfrontatezza, la sua goliardica allegria pare non suscitino concorde approvazione da parte degli altri inquilini.

Sossio Aruta: l’amore per Ursula

A parte il romantico gesto nei confronti della sua compagna, Ursula Bennardo che da pochi mesi l’ha reso padre della piccola Bianca, nei riguardi del calciatore ed ex tronista vi è una strisciante antipatia. O meglio, quanto si legge nelle frasi pronunciate dai coinquilini è una certa insofferenza nei riguardi di comportamenti ritenuti maleducati.

L’ostilità dei coinquilini verso Aruta

In questo tutti contro tutti, in questa edizione esplicitato all’ennesima potenza, Sossio non raccoglie che critiche per i suoi piedi sul tavolo dove si mangia, per i suoi scherzi da spogliatoio, anche offese e insulti che diventano di tutti, per la sua naturale ed esplosiva incontinenza verbale e un vantaggio sugli altri: il tempo. L’aver capito, prima e meglio, come schierarsi all’interno delle parti nella casa perché consapevole delle simpatie del pubblico.

Il rischio nomination: la strategia degli avversari

Fabio Testi, Adriana Volpe, Paola Di Benedetto, Patrick e soprattutto Teresanna Pugliese lo hanno criticato in un confronto molto diretto, tra loro. L’ex tronista ha detto: “Non mi fomentate altrimenti non si sa dove finiamo oggi. Sossio è maleducato, mette i piedi sul tavolo dove si mangia, urla alle tre di notte, pensa di stare al campeggio con i cugini, non pensa che sta insieme ad altre venti persone e deve rispettarle”. Patrick ha osservato che Aruta è greve: “Non ha tatto, fa gli scherzi da spogliatoio”. Stessa opinione di Fabio Testi: “Non è molto furbo, ci vuole rispetto e bisogna saper fare gli scherzi”. Che sia pronto per Sossio già l’esperimento nomination?

VIRGILIO SPORT | 05-03-2020 17:36