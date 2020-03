GF Vip: frase detta dalla Valente a Sossio Aruta è intollerabile

Forse questa edizione, oltre alle scelte di produzione, passerà alla storia della televisione italiana come quella che ha lasciato emergere i tratti più abominevoli di alcuni partecipanti al Grande Fratello Vip. Debolezze? Incapacità di gestione della tensione? Arroganza? Volgarità?

GF Vip: quando l’offesa supera la decenza

Il sospetto è che in un ambiente costretto, nel pieno di un esperimento sociologico che ha perso di purezza scientifica nel corso delle sue svariate declinazioni, possano emergere le competenti più disturbanti, anche quando si valutano personaggi pubblici. E ciò è accaduto nel caso che ha comportato la squalifica di Salvo Veneziano per quanto detto a Elisa De Panicis o nelle frasi orribili di Clizia Incorvaia e, da ultimo, nella reazione sconsiderata di Asia Valente allo scherzo architettato da Sossio Aruta, ex tronista e calciatore.

A lui era rivolta, infatti, una frase di reazione che nasconde però un sottotesto francamente distorto e fastidioso.”Sei un down”, ha detto Asia rivolgendosi a Sossio.

Inevitabile l’insurrezione social, ancora più comprensibile la richiesta di squalifica per come sono state offese le persone affette da sindrome di Down e le loro famiglie.

Il richiamo di Signorini si perde nel nulla

Anche la spiega di Alfonso Signorini, che ha tentato di tenere le fila del buon senso lì dove tutto sembrava già perduto, non è valsa quasi a nulla. Asia Valente ha chiesto scusa a Sossio Aruta: “Non ti volevo offendere”.

Iacopo Melio, giornalista e fondatore della onlus ‘Vorrei prendere il treno’, è stato tra i primi a evidenziare l’assurdità del comportamento della Valente: “Ha chiesto scusa al concorrente anziché alle persone con sindrome di Down, pensando di aver offeso il primo e non i secondi… Direi che questo capitolo si può concludere qui, con tanta amarezza”. Una frase sì, meritevole di squalifica e espulsione immediata.

Il ruolo di Pupo e Wanda Nara

Una malinconia crescente, irrefrenabile appena distratta dalla querelle Antonella Elia-Valeria Marini, dall’opposizione agli autori di Adriana Volpe e dai riti di Fernanda Lessa pubblicamente ripresa da Signorini, Pupo e Wanda Nara che, dopo la personale lite con Barbara Alberti, ha acquisito maggiore vigore. Dimostrando, ancora una volta, come il suo ruolo di opinionista stia conquistando sempre più centralità nel quadro delle innovazioni condivise dal conduttore e direttore di Chi e Mediaset.

VIRGILIO SPORT | 03-03-2020 16:12