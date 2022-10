In questa edizione, frammentaria ma premiata dagli ascolti almeno di lunedì 17 ottobre, c’è stato già spazio per un caso bestemmia che – alla luce della quantità di edizioni del reality più anziano della televisione ha già una certa consistenza.

Sulla presunta bestemmia di Amaurys Perez, pronunciata all’interno della casa di Cinecittà, ha occupato uno spazio di primissimo piano sui social tra gli utenti che stanno seguendo con estrema attenzione il Grande Fratello Vip, è giunto il verdetto definitivo.

Quell’espressione, fermata in un video circolato abbondantemente su twitter, sarebbe stata analizzata dalla produzione del Grande Fratello Vip e avrebbe indotto autori e Alfonso Signorini ad una decisione finale, comunicata a poco più di un’ora dall’inizio della puntata di lunedì 17 ottobre.

In piena uniformità con quanto avvenuto in precedenza, la valutazione conclusiva è stata resa di dominio pubblico attraverso un tweet pubblicato dall’account ufficiale del reality di Canale 5:

Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale. #GFVIP

Nulla di inequivocabile sarebbe stato pronunciato dall’ex campione di pallanuoto, oggi dedito alla birra e alla televisione, stando ai controlli effettuati nell’arco di questi giorni di video, filmati e ascolti. Insomma, Perez potrà rimanere all’interno della casa fino a quando non sarà il pubblico, o una uscita di scena volontaria, a decretarlo.

Per la gravità dell’accaduto, nonché l’evidente incompatibilità con il regolamento, lo stesso Alfonso Signorini aveva annunciato, a conclusione della puntata del 13 ottobre dopo quanto sollevato sui social sulle presunte irregolarità derivanti proprio dall’ambigua espressione utilizzata da Amaurys Perez, un professionista dei talent qui presente fin dalla prima puntata:

“Vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa”.