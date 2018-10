Giacomo Nizzolo chiude in anticipo

Si sono rivelate più gravi del previsto le conseguenze della caduta subita da Giacomo Nizzolo lo scorso 22 settembre al Tour de l'Eurometropole.

Il velocista milanese classe ’89 si è infatti sottoposto ad una risonanza magnetica che ha rivelato la presenza di due microfratture nella regione dell'acetabolo destro. Lo stop previsto è di tre settimane.

Addio quindi al finale di stagione e a corse come Tre Valli Varesine, Milano-Torino e soprattutto Giro di Lombardia. Nizzolo termina quindi in anticipo l’avventura con la Trek, con cui corre dal 2014, avendo già raggiunto un accordo per trasferirsi al team Dimension Data a partire dalla prossima stagione.



SPORTAL.IT | 03-10-2018 19:45