Gianfranco Zola: "Milan-Inter? Deleteria assenza di Leao"

L'ex calciatore ha dato la propria opinione sull'Euroderby di ritorno

13-05-2023 08:50

Gianfranco Zola è stato intervistato dal Corriere della Sera sul tema delle italiane impegnate in Europa: “Dopo la vittoria di giovedì è facile dire che vedo meglio la Roma. Ma ci sono tanti fattori in ballo. Credo nella Juve e nella Fiorentina: è dura ma possono provarci”. E poi sull’Euro derby ha proseguito: “Il Milan ha iniziato col freno a mano tirato: era lento, perdeva palla e faticava a ricompattarsi. Forse sapere di non avere un’arma come Leao ha condizionato i compagni. Però ci sono altri 90 minuti”.