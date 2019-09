Gianluca Mauro ringrazia i tifosi

La Pallacanestro Trieste ha reso noto che si è chiusa ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 di Lega Basket Serie A. “Per La Mia Città” ha riscosso, ancora una volta, un grande successo ed ha totalizzato 4.248 tessere sottoscritte: un risultato certamente di spessore per la società biancorossa che, al secondo anno di fila nel massimo campionato italiano, ha abbattuto nuovamente la soglia dei quattromila abbonamenti.

“E’ un risultato che ci rende orgogliosi – così il presidente di Pallacanestro Trieste, Gianluca Mauro -; per il secondo anno abbiamo ottenuto dei numeri davvero notevoli. Voglio esprimere il mio personale ringraziamento a tutti i tifosi che ci hanno confermato la loro fiducia, in questo campionato che certamente non sarà affatto facile. Trieste e la squadra di Trieste sanno di poter contare sul proprio sesto uomo, che è il pubblico che ad ogni partita in casa affolla il palazzetto di Via Flavia. A tutti voi, un sentito grazie di cuore da parte mia e da parte di tutta la società”.

SPORTAL.IT | 28-09-2019 15:56