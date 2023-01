06-01-2023 16:38

Il mondo del calcio piange l’ennesimo lutto nel giro di pochissimi giorni. Prima la morte di Mihajlovic, poi quella di Pelè ed ora anche la scomparsa di una vera e propria leggenda del calcio italiano come Gianluca Vialli. L’ex attaccante ha perso la sua battaglia contro il tumore all’età di 58 anni.

Gianluca Vialli: i funerali si terranno a Londra

La famiglia di Gianluca Vialli, in questo momento così difficile, ha decidere di tenere il massimo riserbo. Nei prossimi giorni i funerali dell’ex attaccante di Sampdoria e Juventus si dovrebbero tenere a Londra, in forma strettamente privata. La decisione è arrivata con la volontà, dimostrata anche nei mesi scorsi, di tenersi lontani dalla luce dei riflettori. Londra nel tempo è diventata la seconda casa del giocatore che nella capitale inglese, al tempo della sua esperienza al Chelsea, aveva conosciuto anche la moglie Cathryn.

Gianluca Vialli: sciarpe e fiori davanti alla clinica

Non solo un grandissimo attaccante, ma soprattutto una grandissima persona: un uomo di elevato spessore morale, come lo hanno definito in molti in queste ore. Gianluca Vialli ha dimostrato ovunque le sue caratteristiche tecniche ed umane, anche a Londra e dimostrarlo ci sono sciarpe, fiori e biglietti all’esterno della clinica inglese nel corso della quale ha passato gli ultimi giorni. Anche a Stamford Bridge i tifosi del Chelsea hanno voluto onorare la memoria del grande campione.

Gianluca Vialli: cerimonia in aprile a Cremona

Come detto, i funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno in forma strettamente privata a Londra. Ma emerge la probabilità di una cerimonia pubblica che sarà organizzata a Cremona verso la fine del campionato. E già sono cominciate le voci su una possibile intitolazione dello stadio Zini proprio a Gianluca Vialli. A rivelarlo è stato il sindaco della città, Gianluca Galimberti: “Ne parleremo con tutti ma è un’eventualità che prenderemo in considerazione senza dubbio”. E sono tanti i tifosi pronti a sottoscrivere la mozione a favore di Vialli.