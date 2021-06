Gianluigi Buffon trova squadra: è arrivato l'annuncio ufficiale

Gianluigi Buffon torna al Parma dopo vent’anni. Il portiere di Carrara, che si svincolerà dalla Juventus a fine giugno, ha firmato un contratto biennale con il suo club d’origine, dove concluderà la sua lunga e gloriosa carriera.

Ad annunciare l’arrivo di Buffon lo stesso club ducale con un video pubblicato sui profili social. “E’ tornato al suo posto. E’ tornato a casa”, è il messaggio della società crociata.

Nel video Buffon varca i cancelli del Tardini e con una pala inizia a scavare una buca nel campo, trovando uno scrigno con all’interno la maglia di Superman. Quindi risponde alla chiamata al telefono del presidente dei gialloblu Kyle Krause, usando le parole “I’m in”, ci sono.

Buffon accetta così l’ultima sfida della sua carriera: riportare il Parma in Serie A e poi giocare nella massima divisione da protagonista ancora per un anno, prima del ritiro. Ha già firmato un contratto biennale con premio in caso di promozione, fascia di capitano e posto nello staff tecnico al termine della carriera

Alcuni giorni fa l’ex estremo difensore bianconero era stato chiaro: “Ci sono proposte allettanti, da squadre che giocheranno da protagoniste in Champions. Ho scartato l’idea di poterla vincere da secondo portiere, perchè l’ho fatto già alla Juve. Altrimenti c’è un ritorno alle origini, che smuove tante emozioni e sto prendendo in considerazione come le altre”.

OMNISPORT | 17-06-2021 12:25