Gianluigi Donnarumma, è arrivato l'annuncio ufficiale: i dettagli

Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. L’ex portiere del Milan, premiato come miglior calciatore di Euro 2020 dopo il titolo di campione d’Europa conquistato dalla Nazionale azzurra, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con la società parigina.

Sbarca sotto la Torre Eiffel a parametro zero. “Benvenuto Gigio”, è il messaggio di saluto del club francese, che si assicura a zero il portiere prodotto del vivaio rossonero.

“Scelta difficile, non basta un post per spiegarla, o forse nemmeno può essere spiegata. Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse , crescere, completarsi”, ha scritto Donnarumma su Instagram rivolgendosi al Milan.

“Ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori e ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia. In maglia rossonera ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai “.

“Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all`ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte importante, anzi fondamentale, del percorso di vita che mi ha reso quello che sono. Auguro al Milan tutti i successi possibili e lo faccio con il cuore, per l`affetto che mi lega a questi colori, un sentimento che la distanza e il tempo non possono cancellare“.

Così Paolo Maldini: “E’ una perdita importante per noi anche se abbiamo acquistato un grandissimo portiere. È un ragazzo che nasce nel nostro vivaio e vedere quello che ha fatto nel Milan, il fatto che la storia si interrompa fa un po’ male. È giusto pensare al passato ma il futuro affascina di più “.

OMNISPORT | 14-07-2021 20:21