Gianluigi Donnarumma: lunedì sarà ufficiale la sua nuova squadra

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lunedì sarà il giorno giusto per le visite mediche e la firma del contratto col Paris St. Germain di Gianluigi Donnarumma. La rosea scrive che l’accordo per un quinquennale è già stato raggiunto da qualche giorno, ma manca solamente l’ok del medici. Inizialmente si pensava di far effettuare le visite all’ex estremo difensore del Milan già questa settimana, ma poi si è preferito aspettare l’ultima partita del gruppo A di Euro 2020 dell’Italia, prevista domenica alle 18 contro il Galles.

Decisiva per il 22enne portiere di Castellammare di Stabia è stata la prospettiva di rimettersi in gioco in uno dei club più ambiziosi d’Europa, unita al fatto che le trattative sono cominciate, da parte del PSG, con largo anticipo rispetto alle altre squadre interessate a Gigio. Sempre secondo la rosea, si è arrivati a un’intesa subito dopo il debutto vittorioso degli azzurri contro la Turchia dell’11 giugno, poi si è lavorato sui dettagli e infine sulla data dei controlli di routine, che erano da incastrare con gli impegni dell’Italia.

Così ecco che il giorno ideale per questi controlli è diventato lunedì, poche ore dopo la sfida col Galles decisiva per il primo posto nel girone. Il 21 giugno, primo giorno d’estate, Donnarumma diventerà quindi un calciatore del club parigino fino al 2026, anno in cui compirà solamente 27 anni. Difficile effettuare un acquisto con prospettive future più lunghe e promettenti di questo…

OMNISPORT | 18-06-2021 15:49