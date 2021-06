Italia, Zoff: "Contento se Donnarumma batte il mio record"

Con l’Italia, Donnarumma non ha subito gol per nove partite. Alla Gazzetta dello Sport Dino Zoff, che detiene il record di imbattibilità di 1143 minuti con la Nazionale, ha auspicato nell’impresa del portiere del Milan: “E’ frutto del lavoro svolto da Mancini, perché tra l’altro ci sono stati uomini diversi utilizzati in questo filotto. Se venisse battuto il mio record ne sarei felice, perché significherebbe per l’Italia arrivare sino in fondo a Wembley. Ma anche se Donnarumma ne subisse uno cambierebbe poco, il gruppo ha le risorse per essere competitivo, per ribaltare le situazioni”.

Zoff ha chiuso parlando dell’addio di Donnarumma al Milan: “Perché però andare al Psg se giochi nel Milan. A 22 anni qualche soldo in più non è importante. E’ comunque sulla strada per diventare un grande portiere”.

OMNISPORT | 13-06-2021 18:53