Giappone: Iniesta in estate lascia il Vissel Kobe

Lo spagnolo era arrivato qui nel 2018 dopo 22 anni al Barcellona: guadagna 27,2 milioni a stagione di ingaggio

06-05-2023 09:07

Andres Iniesta, a quasi 39 anni, ha deciso di lasciare il Giappone e il Vissel Kobe, club per cui gioca dal 2018 dopo 22 anni di Barcellona. Lo scrive l’agenzia Kyodo. Il Vissel Kobe è attualmente leader della J-League giapponese, ma il centrocampista quest’anno ha giocato appena pochi minuti in due partite. Iniesta in Giappone ha uno stipendio da nababbo: percepisce 27,2 milioni di euro a stagione più circa 4 milioni di dollari di sponsorizzazioni. Nel 2020, è stato determinante per la vittoria della Coppa dell’Imperatore. La carriera del giocatore spagnolo potrebbe proseguire ancora, negli Stati Uniti o in Medio Oriente c’è molto interesse per lui.