Gigi Buffon, brutte notizie in arrivo: può cambiare tutto

Brusca frenata sul rinnovo di contratto di Gianluigi Buffon. Secondo quanto riporta l'Equipe, la proprietà del Paris Saint Germain sta pensando a un deciso cambio di rotta dopo la deludente eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Manchester United.

E tra i primi a pagare potrebbe essere lo stesso ex portierone della Juvents, protagonista in negativo dell'amara serata contro i Red Devils. Per il giornale transalpino, a dire il vero mai tenero nei confronti di Gigi, il 41enne portiere carrarese non è certo di veder prolungato il suo contratto in scadenza a giugno, nonostante la sua intenzione di continuare.

Il patron del club, lo sceicco Al Khelaifi, sembra infatti deciso a mettere in atto un rinnovamento della squadra, puntando soprattutto sui giovani: a rischio ci sarebbero anche i veterani Dani Alves e Thiago Silva. Sarebbe confermato invece il tecnico Thomas Tuchel. Il rinnovo di Buffon sembrava un dato di fatto il giorno prima dell'eliminazione della Champions, così dolorosa da spingere la proprietà a un cambio di strategia.

All'indomani della sconfitta contro lo United, l'Equipe aveva rifilato un 2 in pagella a Buffon per il suo errore in occasione del secondo gol degli inglesi. "Indifendibile sul tiro di Rashford, alcuni rinvii imbarazzanti. È sembrata una scelta più politica che sportiva la decisione di farlo giocare al posto di Areola".

L'agente Silvano Martina si era espresso così sul possibile rinnovo: "Non so niente. Se sto parlando con qualcuno, certamente, non lo rendo pubblico… Per un errore, che ha evidentemente commesso, oggi si critica anche la carriera. Sono cose che possono capitare, oggi se ne fa una tragedia perchè è Buffon. Oggi il calcio è questo" ha detto a juvenews.eu.

Buffon si è consolato con il miracoloso passaggio del turno della Juventus: "Complimenti a tutti! Un'impresa simile è qualcosa di straordinario e commovente Godetevela fino in fondo. P.s. grande mister Allegri!" ha scritto come didascalia alla foto che ritrae i festeggiamenti di gruppo di Ronaldo e compagni nello spogliatoio dopo il 3-0 ai Colchoneros.

SPORTAL.IT | 16-03-2019 13:55