Ginnastica Artistica, a Tokyo la favorita è sola una Simone Biles

In vista di Tokyo 2020 tra le grandi protagoniste e favorite della rassegna c’è sicuramente l’americana della Ginnastica Artistica Simone Biles. La giovane stella statunitense è la favorita sicuramente per il concorso generale.

Difficilmente ci saranno delle atlete in grado di batterla, visto che da anni è ormai il punto di riferimento di questo sport. Già ai recenti trials americani ha impressionato per la sua forma fisica e per gli esercizi portati in gara.

Di certo quindi poche potranno competere: il suo obiettivo, nemmeno troppo nascosto, è quello di vincere cinque medaglie d’oro delle sei a disposizione. Medaglia già in tasca, salvo sorprese, nella prova a squadre, a volteggio e corpo libero.

OMNISPORT | 16-07-2021 12:17