Ginnastica Artistica, al via i Mondiali: ecco le gare dell'Italia

Dal 18 al 24 ottobre si disputeranno in Giappone, nella località di Kitakyushu, i Mondiali di ginnastica artistica 2021. Questa sarà una rassegna davvero particolare, riservata solamente agli individualisti, e quindi senza gare a squadre, ed inoltre nello stesso anno dei Giochi Olimpici. È solo la seconda volta nella storia che questo accade, e di conseguenza la Kermesse mondiale vedrà tantissime defezioni proprio per questo motivo.

L’Italia, che come ogni altra nazione potrà schierare in pedana un massimo di 4 donne e 6 uomini, inizierà con le ragazze del DT Enrico Casella lunedì 14 ottobre (ore 04.15 italiane, le 11.15 locali) con le parallele asimmetriche assieme a Gran Bretagna (dalla trave), Olanda (dal volteggio) e Ungheria (dal corpo libero). Visto che le eliminatorie sono programmate in due giorni, le azzurre dovranno aspettare il giorno dopo per sapere se si saranno qualificate.

Per quanto riguarda la compagine maschile, questa è stata inserita nella settima e penultima suddivisione, in programma, mercoledì 20 ottobre (ore 10.20 italiane, le 17.20 in Giappone). L’inizio sarà nel cavallo con maniglie assieme a Uzbekistan, Danimarca, Repubblica Ceca, Filippine, Finlandia.

Di seguito, ripreso da AO Sport, il programma dell’Italia per questi Mondiali:

LUNEDÌ 18 OTTOBRE:

Qualificazioni, Seconda suddivisione (ore 04.15 italiane): Italia femminile (Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE:

Qualificazioni, Settima suddivisione (ore 10.20 italiane): Italia maschile (Marco Lodadio, Carlo Macchini, Nicola Bartolini, Salvatore Maresca, Nicolò Mozzato, Thomas Grasso)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE e VENERDÌ 22 OTTOBRE:

Eventuali finali all-around (giovedì le donne, venerdì gli uomini).

SABATO 23 e DOMENICA 24 OTTOBRE:

Eventuali Finali di Specialità

Nutriamo grosse speranze nei nostri atleti, anche in considerazione della magnifica onda lunga dello sport azzurro che sembra non essersi ancora infranta.

