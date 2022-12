Ginnastica artistica, Asia D’Amato vuole dimenticare l’infortunio: “Sto lavorando sodo”

20-12-2022 13:44

È una Asia D’Amato a tutto tondo quella che si lascia andare nell’intervista di Chiara Sani a “Ginnasticomania”, trasmissione di Sport2u che racconta, appunto, il mondo della ginnastica. Qualche mese fa si è laureata campionessa europea nel concorso generale individuale ma durante la finale della stessa kermesse al volteggio ha riportato un brutto infortunio al legamento peroneo astragalico anteriore e al legamento deltoide della caviglia destra. Necessaria la ricostruzione, altrettanto necessaria la riabilitazione.

L’infortunio che l’ha costretta a saltare l’appuntamento mondiale con la squadra, dove per altro all’Europeo aveva conquistato la medaglia d’oro, le ha lasciato tanto amaro in bocca, la voglia di torna al più presto è alle estelle: “I Mondiali li ho seguiti da casa, a Brescia. Per me è stata tosta perché vedere le compagne partire e non essere in squadra è stata dura, ma la mia forza supera ogni cosa perché voglio tornare il prima possibile e aiutare la squadra”.