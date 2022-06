Ginnastica Artistica, doppietta delle fate ai Giochi del Mediterraneo

28-06-2022 16:53

Buon momento per la ginnastica artistica femminile ai Giochi del Mediterraneo. In Algeria, dopo l’oro nella prova a squadre dell’all – around arrivano due medaglie. Martina Maggio si mette al collo l’oro, nella stessa prova su tutti gli attrezzi ma individuale. Completa il podio l’azzurra Asia D’Amato.

La villasantese ha totalizzato lo score di 54.864 contro il 54.065 della D’Amato. Terzo posto per la francese Carolann Heduit (53.065). Una terza medaglia dopo l’oro, la prima di questo colore ai Giochi del Mediterraneo portato a casa della Fate della Ginnastica Artistica Italiano. Il team è composto dalle gemelle D’Amato, Asia e Alice, Giorgia Villa, Martina Maggio, Angela Andreoli e Veronica Madriota riserva.

Ieri, inoltre, era arrivato anche l’argento, questa volta al maschile, sempre dall’all around. Assente Ludovico Edalli, protagonista dello stesso risultato nel 2013 a Mersin, e con Lorenzo Casali non al meglio. Il campione del mondo al corpo libero Nicola Bartolini e il vice agli anelli Marco Lodadio, conquistando la piazza d’onore di Orano con il totale di 246.100. In testa, come da pronostici della vigilia, la Turchia con 251.250, mentre il bronzo finisce al collo dei Francesi che con 242.900.