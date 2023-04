Ginnastica Artistica, Europei 2023: la squadra azzurra pronta a stupire

Il dt Enrico Casella ha scelto i nomi delle atlete che saliranno sull’aereo in direzione Antalya (Turchia) per giocarsi qualcosa d’importante ai prossimi campionati europei.

06-04-2023 20:05

Manca sempre meno agli Europei di Ginnastica Artistica che si terranno dall’11 al 16 aprile ad Antalya, Turchia. L’Italia si candida non solo a fare bella figura ma anche ad ottenere, per l’ennesima volta, successi di rilievo.

Non ci sarà la gara a squadra, l’attenzione verrà dunque concentrata nelle prove individuali delle atlete.

Nessuna sorpresa sul fronte azzurro, sono 5 le ragazze che coach Casella, insieme al suo braccio destro Marco Campodonico e a Monica Bergamelli, ha deciso di seguire da vicino.

Si tratta di Asia D’Amato, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Manila Esposito, Angela Andreoli. Assente, come prevedibile, Martina Maggio, alle prese con un problema tendineo.