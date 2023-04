Ginnastica artistica, Europei: argento per Macchini alla sbarra

Il marchigiano si ferma ad appena 33 millesimi dal gradino più alto del podio, ma la medaglia non arrivava dai tempi di Cassina

16-04-2023 15:37

Seconda medaglia d’argento di giornata per l’Italia agli Europei di ginnastica artistica. L’ha conquistata Carlo Macchini nella sbarra, lontano appena 33 millesimi dall’oro. L’azzurro si era presentato all’ultimo atto accreditato del miglior punteggio dopo il turno preliminare, ha eseguito un esercizio magistrale, con tante difficoltà (6.3) e una serie di salti al cardiopalma. Eseguito in maniera impeccabile il Cassina, preceduto da un Pegan un po’ corto ma recuperato brillantemente, poi un ottimo Colman. Davanti, solo il croato Tin Srbic. Macchini ha pagato probabilmente alcune mulinate con le braccia in occasione dell’uscita in doppio teso, perfettamente stoppata con gli arti inferiori.

Dai tempi di Cassina, l’Italia non eccelleva in questo attrezzo agli Europei: il campione olimpico di Atene 2004 fu argento nel 2005, bronzo nel 2002 e nel 2007. Per Macchini è anche una rivincita dopo i quarti posti agli Europei del 2019 e del 2021 e ai Mondiali del 2021. Ventisei anni, l’anno scorso vinse in Coppa del mondo al Cairo e fu secondo a Koper. Martedì scorso non era stato inserito nella squadra che ha vinto la medaglia d’oro e oggi probabilmente ci ha messo anche un po’ di rabbia.

Nei prossimi dodici mesi, l’azzurro dovrà convincere il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro a dargli una maglia per le Olimpiadi 2024 di Parigi. Intanto, per l’Italia gli Europei si sono chiusi con sette medaglie, come a Monaco l’anno scorso: 2 ori, 4 argenti e 1 bronzo.

Tin Srbic si è laureato Campione d’Europa, dopo aver vinto i Mondiali nel 2017 e l’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta del secondo alloro continentale per il 26enne, dopo l’argento di quattro anni fa a Stettino. L’esercizio aveva decisamente meno difficoltà di quello di Carlo Macchini (5.9), ma l’esecuzione è stata più pulita (8.333 contro 7.900), il totale ha detto 14.233. A completare il podio l’ucraino Illia Kovtun, poco prima trionfatore alle parallele pari. Quindi lo spagnolo Nestor Abad, l’ungherese Krisztian Meszaros. Caduta per il quotato lituano Robert Tvorogal, che ha chiuso in sesta posizione.