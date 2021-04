Ginnastica Artistica, Ferrari: "Con il Covid pochissimo tempo per preparami"

Domenica, Vanessa Ferrari ha firmato l’ultima impresa della sua lunga carriera, vincendo il bronzo al corpo libero agli Europei di Basilea.

Una vera e propria impresa considerando che ha da poco superato il Covid – 19 come ha ribadito a “Corriere Dello Sport”.

“Dopo il Covid ho avuto davvero poco tempo per prepararmi al meglio. Tre settimane fa ero sotto le coperte, patendo tutti i sintomi della malattia. Letteralmente non mi reggevo in piedi ed ero dispiaciuta perché mi ero preparata molto per gli Europei. Ho continuato comunque ad allenarmi in casa, poi però la febbre puntualmente tornava. Una disdetta soprattutto perché stavo studiando qualche sorpresa in più per trave e parallele asimmetriche”.

E poi su Tokyo 2020: “Adesso il mio unico obiettivo è stare bene fisicamente per arrivare ai Giochi. Una volta raggiunto quel traguardo capirò meglio i miei piani per il futuro e cercherò di pormi altri obiettivi. Per ora, voglio dare il massimo per seguire il percorso che ho tracciato”.

OMNISPORT | 27-04-2021 17:43