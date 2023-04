Ginnastica Artistica: gli Europei sorridono ad Alice D’Amato, è bronzo all around

L’atleta ventenne mette in atto una prestazione quasi perfetta ad Antalya: presentatasi con il terzo punteggio di qualifica all’ultimo esercizio, ha rispettato tutti i pronostici e si è messo al collo una medaglia di valore.

14-04-2023 19:01

Alice D’Amato è brava, anzi bravissima. La ginnasta genovese sale per la 5° volta nella sua carriera sul podio europeo e questa volta lo fa consacrandosi nel concorso generale individuale all around.

Dopo le prime due prove, volteggio e parallele asimmetriche, è addirittura prima, cede qualcosa alla trave, complice uno sbilanciamento, e al corpo libero, dove comunque si difende egregiamente, ma questo le costa il sorpasso della britannica Gadirova e dell’ungherese Kovacs. Alla fine l’ottimo 54.500 vale la medaglia di bronzo.

Domani, sabato, spazio alla gara di specialità: Alice nella parallele non si nasconde e punta a mettere in riga tutte le sue avversarie.