Ginnastica artistica, l'Italia maschile fa la storia agli Europei

Il concorso a squadre si tinge d'azzurro, Lodadio-Abbadini-Casati-Macchiati-Levantesi precedono Turchia e Gran Bretagna.

11-04-2023 21:31

Antalya sorride ai colori azzurri, per la prima volta l’Italia vince il concorso a squadre maschile nella manifestazione continentale.

Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casati, Marco Macchiati e Marco Levantesi hanno preceduto con 249.526 punti Turchia e Gran Bretagna (bronzo), seguono Svizzera, Germania, Spagna e Francia: la Nazionale, che approfitta così dell’assenza della Russia vittoriosa alle Olimpiadi di Tokyo, migliora la medaglia d’argento conquistata qualche mese a Monaco di Baviera, grazie a una prestazione lineare e senza errori; sono state inoltre raggiunte quattro finali di specialità, Yumin Abbadini al cavallo con maniglie (14.266, sesto), Marco Lodadio agli anelli (14.633, settimo), Matteo Levantesi alle parallele (14.733, terzo), Carlo Macchini (assente nella gara a squadre) alla sbarra (14.233).

L’Italia ha aperto con una consistente rotazione al cavallo con maniglie: 14.266 per Abbadini, 14.133 per Macchiati, 12.866 per Levantesi. Ottima prova agli anelli per Lodadio (14.633, 6.3 il D Score), accompagnata dal 13.500 di Abbadini e dal 13.466 di Casali. Al volteggio arrivano il 14.466 di Casali, 14.233 di Lodadio e 14.200 di Macchiati. Un paio di sbavature per Macchiati alle parallele (13.966) ma Levantesi (14.733, 6.2 la nota di partenza) e Casali (14.133) permettono all’Italia di restare in testa. Penultima rotazione alla sbarra: 13.400 di Casali, 13.400 di Levantesi e 13.166 di Macchiati. Si entra in ultima rotazione con un vantaggio di 1.4 punti sulla Gran Bretagna e gli azzurri, quarti al Mondiale di Liverpool in autunno, eseguono un corpo libero senza sbavature: 13.966 di Abbadini, 13.633 di Casali, 13.366 di Macchiati-

Se il team del CT Cocciaro è andato oltre le aspettative più rosee, quello del DT Casella domani difenderà l’alloro conquistato un anno fa.