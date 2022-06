Ginnastica Ritmica, conto alla rovescia per gli Europei

14-06-2022 15:50

Manca poco al 38° Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica, in programma dal 15 al 19 giugno a Tel Aviv. Attesa soprattutto per le Farfalle reduci da vittorie importanti a livello Mondiale e in Coppa del Mondo.

Un banco di prova anche in vista dei prossimi Mondiali di Sofia (14-18 settembre 2022) qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024-

La delegazione italiana partirà con la Squadra Nazionale delle Farfalle azzurre, fresche vincitrici di tre medaglie d’oro – All around e specialità – nell’ultima World Cup di Pesaro. Le Farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris, allenate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell’Accademia Internazionale di Desioò

Per quanto riguarda, invece, le convocazioni delle individualiste, la Direttrice Tecnica Nazionale ha scelto di portare in Israele Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, per le senior, mentre, per le junior, Tara Dragas (ASU Udine) e Alice Taglietti (PGS Auxilium).

Oggi, 14 gennaio, intanto, sono iniziate le prove pedane per le individualiste. Occhio e attenzione alla Raffaeli tra le più attese della rassegna.