Ginnastica Ritmica, l'Italia vince il medagliere

18-09-2022 12:14

L’Italia torna con un bottino praticamente pieno dai Mondiali di Ritmica in corso a Sofia. Eccezione fatta per il quarto posto dell’altro giono delle Farfalle, in gara comunque ancora oggi, la spedizione è andata bene.

La stella che ha brillato di più è stata quella di Sofia Raffaeli con 5 ori (All Around, Cerchio, Palla, Nastro e Team Ranking) e un bronzo (Clavette). Per la Federazione, invece, si tratta del sesto piazzamento contando anche il bronzo alla palla di Milena Baldassarri. Un bottino mai raggiunto prima, come il podio nel completo, dove nessuna italiana era mai riuscita a salire fino ad ora.

La Nazionale azzurra ha così vinto il medagliere dei Mondiali 2022.