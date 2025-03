Ginnastica ritmica, sessismo e insulti sulle Farfalle anche dal nuovo presidente Facci: intercettazioni choc

"Bella f..." e "porchetta": anche l'uomo che ha sollevato dall'incarico la dt Maccarani al centro di un vero e proprio scandalo per le conversazioni col suo predecessore, Tecchi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

E meno male che al momento della sua elezione il neo presidente della Federginnastica, Andrea Facci, aveva rivendicato con orgoglio la “discontinuità” nei confronti del suo predecessore, Gherardo Tecchi: il sessismo, le considerazioni becere e gli apprezzamenti da osteria sulle ragazze della Nazionale di ritmica sono rimasti gli stessi. Una prima bufera rischia di investire l’uomo che, pochi giorni fa, ha sollevato dall’incarico la storica dt delle Farfalle, Emanuela Maccarani. “Colpa” delle intercettazioni choc contenute negli atti della Procura di Monza e relative ad alcune telefonate tra il vecchio e il nuovo presidente.

Abusi sulle Farfalle, la telefonata tra Tecchi e Facci

La telefonata in questione è datata 16 novembre 2022, un paio di settimane dopo le denunce di Anna Basta e Nina Corradini sui presunti maltrattamenti subiti all’Accademia di Desio. Un’altra atleta, Ginevra Parrini, lancia le stesse accuse in vari programmi televisivi e il presidente Tecchi, esasperato, chiama Facci, all’epoca team manager della Nazionale maschile di artistica. Da qualche giorno i carabinieri di Monza hanno predisposto intercettazioni ambientali e la chiamata tra i due è registrata integralmente. Niente di penalmente rilevante, ma certe espressioni dai toni beceri e sessisti denotano grande affinità tra i due presidenti., vecchio e nuovo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ritmica: scollature, minigonne e commenti sessisti

Dai verbali si evince il fastidio provato da Tecchi per le comparsate televisive di Parrini, definita “una bella f…” interessata a farsi vedere. E Facci annuisce, confermando per tre volte l’espressione utilizzata dal suo interlocutore e aggiungendo il contenuto di una conversazione col presidente del comitato regionale dell’Emilia Romagna, Corrado Dones, in cui definisce la stessa Parrini come una “porchetta”. E poi altre riflessioni di entrambi, Tecchi e Facci, sulle generose scollature e sulla minigonna esibite dall’atleta nel corso dei suoi interventi in tv. Apprezzamenti e considerazioni che oggi rischiano di pesare come macigni sul neo presidente.

Le Azzurre non si allenano dopo l’esonero di Maccarani

Nel corso della telefonata anche la rivelazione di Tecchi a Facci sulle pennette Usb preparate dalle Farfalle per smentire le accusatrici di Maccarani e Tishina. E a proposito di Farfalle, negli ultimi giorni la Nazionale di ginnastica ritmica non si è allenata ed è sempre alla ricerca di un allenatore dopo il siluramento di Maccarani. Il presidente Facci ha assunto in sé l’incarico di coach ad interim, ma l’attività delle Azzurre è ferma, bloccata. E a questo punto viene anche da chiedersi quale sarà l’atteggiamento della vicepresidente Fabrizia D’Ottavio e della consigliera Marta Pagnini, dopo l’emergere delle intercettazioni relative a Facci.