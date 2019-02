Adebayo Akinfenwa non è più il giocatore più forte di FIFA 19. Il calciatore del Wycombe Wanderers, club della Football League One (la serie C inglese), è stato infatti spodestato dalla sua posizione di primo in classifica tra i giocatori con il parametro forza più alto. A batterlo dopo l’ultimo aggiornamento è stato Sebastien Haller dell’Eintracht di Francoforte.

Haller soffia la palma di giocatore più forte di FIFA 19 ad Akinfenwa

Su FUT Akinfenwa ha un parametro di forza pari a 97. Un valore mostruoso dovuto alla notevole corpulenza del centravanti britannico, soprannominato appunto ‘The Beast’. Il giocatore, tuttavia, non è nelle varie top del gioco, per via degli altri parametri, tutti molto più bassi, fermandosi ad un overall di 66. Questo però non gli ha impedito di essere il giocatore più forte del titolo EA Sports per sette anni consecutivi, fin da FIFA 12.

Più equilibrate le statistiche di Haller, che ha 98 di forza. Il giovane attaccante francese di origini ivoriane si ritrova infatti a giocare in una squadra di un campionato ben più importante come la Bundesliga, nella quale ha segnato ben 11 reti in questa stagione, alle quali si aggiungono le 5 in Europa League. Il suo overall arriva addirittura a 81 (per capirci, alla pari di Joao Cancelo della Juventus).

HF4 | 25-02-2019 15:30