Giochi di Tokyo, scelto il nuovo Presidente del Comitato

Dopo le dimissioni di Yoshiro Mori da presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di alcune frasi sessiste, oggi, 18 febbraio è stata eletta la nuova Presidente.

Si tratta di una donna, la 56enne Seiko Hashimoto, fino ad oggi ministra per lo Sport con delega ai Giochi Olimpici e Paralimpici: “Non risparmierò alcuno sforzo per il successo dei Giochi di Tokyo”, ha dichiarato dopo aver accettato l’incarico.

La Hashimoto è una delle poche donne, nel paese del Sol Levante, a ricoprire un ruolo di spicco e di vertice: è una ex atleta che ha partecipato, ai Giochi Olimpici, sia come pattinatrice che come ciclista.

OMNISPORT | 18-02-2021 11:43