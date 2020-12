Giornalista Tuttosport scatena i social: Che squadraccia la Juve

Ha vinto e anche nettamente ma proprio non ce la fa la Juventus a esaltare tifosi ed addetti ai lavori. Il 3-0 alla Dinamo Kiev è stato ancora una volta un brodino per chi sogna di rivedere la squadra schiacciasassi del passato. Eppure di note positive ce ne sono state, da Chiesa – tra i migliori in campo – ad Alex Sandro tornato ad arare la fascia come prima dell’infortunio fino al solito Ronaldo. Eppure qualcosa che non va ancora c’è. E se le critiche arrivano anche dal cosiddetto “fuoco amico”, c’è da preoccuparsi.

Salandin parla di squadraccia che ha dilapidato un vantaggio

E’ infatti da un giornalista di Tuttosport, il quotidiano sportivo torinese, che arrivano critiche feroci. Si tratta di Stefano Salandin che su twitter scrive: “La Juventus è una squadraccia. In due anni la dirigenza ha bruciato un vantaggio tecnico che pareva incolmabile con le avversarie di Serie A figuratevi in Champions League”.

Poi aggiunge: “È 60 anni abbondanti che va così, perché dovrebbe cambiare ora. Ronaldo è solo lo specchio per allodole, la Guest star per l’invito all’happy hour. Poi però tocca anche lavorare..”.

La replica sui social dei tifosi della Juve

Fioccano i commenti ma la sorpresa è che in tanti la pensano come Salandin: “Speriamo che il Presidente metta mano personalmente a questa situazione, perchè non è normale navigare a vista da 2 anni senza avere uno straccio di programmazione e di idee da cui partire”.

Tanta delusione da parte dei tifosi: “Vero… Prendo in prestito le parole di Giovanni Falcone: “Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così” Potrebbe essere per questo motivo magari… Certo,non mi illudo né ci credo tanto, ma ci spero. Un sussulto, un moto di orgoglio… Chissà”.

C’è chi scrive: “La verità, soprattutto da tifoso, fa male e lo stesso tifoso quando si vince guarda solo il risultato quando si perde parla di prestazione pessima senza rendersi conto che è troppo tardi. Ahimè ha ragione… per mio modo di vedere a questa squadra servono centrocampisti Top”.

Per qualcuno che si mostra ottimista (“comunque, malgrado tutto, il Toro lo materemo…”) in tanti sono usciti perplessi dalla gara di Champions: “Risultato che ( non) maschera limiti tattici e tecnici. Vedo stessa indolenza da anni” e infine: “3-0 anche con la Dinamo Kiev giovanile, questa grande prova non lo vista.. mah”.

SPORTEVAI | 03-12-2020 10:23