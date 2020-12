Juve, il tris in Champions riaccende la polemica

Quarta vittoria su 5 partite in Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo che ritrova subito il successo dopo Benevento e mantiene una flebile speranza di conquistare il primo posto del girone a patto di andare in casa del Barcellona, tra una settimana a fare la voce grossa, grossissima, dal momento che servirà un 3-0 per ribaltare le sorti del girone. Proprio da questo punto di vista, e non solo, il 3-0 sulla Dinamo Kiev ha riaperto alcune recenti ferite nei tifosi bianconeri che hanno manifestato sui social, nuovamente, dubbi e perplessità sulle scelte dei bianconeri.

La vittoria sulla Dinamo, il tweet di Zampini

A fare da megafono ai giudizi sui bianconeri vittoriosi sugli ucraini è stato l’opinionista tifoso Massimo Zampini nel suo consueto tweet di fine gara: “Anche stavolta alcuni momenti poco brillanti, ma un 3-0 utile anche per ritrovare autostima. La squadra si diverte quando attacca, Ronaldo e Morata segnano come sempre, ma oggi le buone notizie arrivano soprattutto da Chiesa e Alex Sandro, i migliori”.

Juve-Kiev 3-0, i rimpianti dei tifosi

Ma la vittoria larga e senza grossi problemi contro gli ucraini ha nuovamente scatenato la polemica da parte di alcuni tifosi bianconeri che hanno sottolineato come Pirlo abbia sbagliato a risparmiare Cristiano Ronaldo contro il Benevento, partita poi pareggiata sabato scorso, per il match di Champions con una squadra modesta. “Si ma sto 3-0 dovevano farlo sabato” scrive qualcuno e non è l’unico “Ronaldo ci serviva a Benevento“; “abbiamo perso terreno dal Milan e le altre rivali solo perchè il 750° gol in carriera Cr7 lo doveva fare sotto i riflettori della Champions e non al Vigorito, vuoi mettere?”. Anche la vittoria, con lo stesso risultato, del Barcellona in casa del Ferencvaros ha acuito i dissensi dei bianconeri: “capisco l’ottimismo, ma aver risparmiato Ronaldo con l’idea di andare a vincere 3-0 a Barcellona mi sembra eccessivo, almeno in panchina a Benevento ci doveva andare”.

Juve, Dybala in panchina con vista derby: tifosi preoccupati

“Sta bene, lo preservavamo per la partita di Torino e non avevamo il rischio di metterlo stasera. Se c’era bisogno lo mettevamo, ma non c’è stato bisogno”. Così Andrea Pirlo ha motivato la panchina per 90′ di Paulo Dybala contro la Dinamo Kiev. Nemmeno un minuto per cercare di sbloccarsi come era successo nella larga vittoria sul campo del Ferencvaros. La Joya sarà titolare nel derby di sabato dal momento che Morata è squalificato ma sicuramente i tifosi sono preoccupati: “Deve recuperare lui e pure Kulusevski che pare involuto e superato da Chiesa e Ramsey nelle gerarchie” ma ci sono anche gli ottimisti, sempre e comunque: “Sabato sarà la grande giornata di Paulo, me lo sento, sta per tornare” scrivono molti estimatori dell’argentino.

