L’ultimo arrivo non sarà un nome altisonante, ma un talento che può riservare tante sorprese nel prossimo mercato di Serie A. L’Empoli è a lavoro per chiudere ufficialmente un colpo in attacco in grado di garantire a Paolo Zanetti imprevedibilità sulle corsie esterne del versante offensivo.

Si tratta di Elayis Tavsan, ala destra classe 2001 della nazionale Under 21 olandese. Cresciuto nelle giovanili dello Sparta Rotterdam, città dove è nato, ha mosso i primi passi nei campionati professionistici olandesi con la casacca del Telstar, prima di passare al NEC Nimega, dove ha giocato per due stagioni consecutive prima in Eerste Divisie (la Serie B olandese) e successivamente nella massima serie. Buone potenzialità per un ragazzo che, nell’ultima stagione, è sceso in campo 30 volte segnando 5 reti, giocando spesso anche da punta centrale: una possibilità tattica in più per l’Empoli, che potrebbe impiegarlo come jolly offensivo. Trattativa in corso e chiusura vicina.

