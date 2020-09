Giovinazzi: "Fortunato a stare bene"

Antonio Giovinazzi ha commentato così la paurosa carambola nel Gran Premio di Toscana: “Io, Latifi, ma anche Magnussen e Sainz li dietro eravamo già a pieno gas perché pensavamo che il gruppo fosse partito, poi ad un certo punto ho visto Magnussen inchiodare. Ho cercato di evitarlo ma era impossibile, eravamo molto vicini. Questo deve servire da lezione per la prossima volta oggi siamo tutti ok, ma può essere molto pericoloso”.

“C’è da rivedere qualcosa per le ripartenze dietro la Safety. Il leader non vuole perdere posizioni, visto che c’è un rettilineo lungo, ma non può neanche accelerare quando vuole. Non so se ha accelerato prima, rallentato dopo e poi ancora riaccalerato; dalla dinamica vista da noi dietro sembrava che avesse fatto così, è da rivedere un po’ tutto, sicuramente è da cambiare la procedura perché è veramente pericolosa. Siamo fortunati che stiamo tutti ok”.

OMNISPORT | 13-09-2020 21:01