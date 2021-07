Giovinco vola in Grecia: vicina la firma con il PAOK

Sebastian Giovinco è molto vicino al ritorno in Europa. Il calciatore formatosi nel vivaio della Juventus, però, non giocherà in Italia – nonostante le voci di un interessamento da parte del Venezia – ma andrà a misurarsi con il campionato greco vestendo la casacca del PAOK.

Si tratta della terza esperienza in salsa estera per il fantasista classe 1987. Salutata la Juventus nel gennaio del 2015, la ‘Formica Atomica’ è passato al Toronto FC dove, nel giro di quattro anni, è riuscito a vincere il titolo americano della MLS. A seguire è arrivato l’approdo in Arabia Saudita dove con la maglia dell’ Al Hilal ha trionfato sia nel campionato saudita – vinto due volte – che nella Champions League asiatica.

Dopo sette anni si concretizza il rientro nel vecchio continente vista anche l’imminente scadenza del suo rapporto contrattuale con il club saudita che si sarebbe esaurito il prossimo 31 dicembre. Giovinco proverà dunque ad elargire lampi di un talento mai in discussione anche su suolo greco.

In attesa delle firme, le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli che conferiranno all’operazione i crismi dell’ufficialità. Sebastian Giovinco, l’attaccante azzurro giramondo, ripartirà dunque da Salonicco, andando alla caccia di goal e vittorie con la maglia del PAOK.

OMNISPORT | 26-07-2021 15:40