Giro, Armirail sulla maglia rosa: "Una grandissima sorpresa"

Il francese: "Se me l’avessero detto a inizio giornata non ci avrei mai creduto".

20-05-2023 18:10

Ai microfoni della Rai, Bruno Armirail ha commentato così la conquista della maglia rosa al termine della 14^ tappa: “Una grossa sorpresa per me, grandissima. Se me l’avessero detto a inizio giornata non ci avrei mai creduto, ero andato in fuga solo per puntare al successo. Prendere la Maglia Rosa era impensabile con il ritardo di oltre 18 minuti che avevo. Davvero una sorpresa enorme“.

Armirail ha ammesso: “Ho iniziato a credere alla maglia solo negli ultimi chilometri. Spesso eravamo a 13-14 minuti, pensavo che non mollassero la maglia. Mi sono sorpreso quando ho visto dalla tv che ero diventato Maglia Rosa, non lo si sa mai prima, l’ho capito solo in quel momento“.

“Domani dovrò recuperare energie – continua Armirail -. Sin dall’inizio del Giro le condizioni sono state difficili, in discesa faceva freddissimo. Bisognerà recuperare bene, magari difenderò la maglia, sarà dura ma già averla per una giornata intera è bellissimo“.