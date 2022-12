Giro d'Italia 2023, cambia il percorso: inserita un'altra salita

23-12-2022 09:16

Due mesi dopo la presentazione ufficiale del 17 ottobre, cambia il percorso del Giro d’Italia 2023.

La 15ª tappa, in programma per il 21 maggio con partenza da Seregno e arrivo a Bergamo, ha visto infatti l’inserimento di un’altra salita nella parte centrale della frazione, destinata a rendere più insidiosa la tappa che precederà l’ultimo giorno di riposo prima del gran finale con le tappe di montagna sulle Dolomiti. Aumentata anche la lunghezza, passata da 191 a 195 km.

La nuova salita è stata collocata dopo l’ascesa del Selvino: il percorso iniziale prevedeva di passare a Zogno in Valle Brembana, dopo la variazione si scenderà invece a Rigosa per poi risalire a Miragolo San Salvatore, dove sarà posto un GPM aggiuntivo al termine di una salita di 4,9 km con una pendenza media del 7,4%. A quel punto inizierà la discesa verso Zogno, da dove la corsa si riallaccerà al percorso originario verso la disputa degli ultimi 83,7 km.

“In accordo con gli organizzatori abbiamo proposto questa variante per rendere più animata la seconda parte della tappa ma anche per dare visibilità a un tratto delle nostre montagne che desideriamo valorizzare” il commento di Giovanni Bettineschi di Promoeventi Sport, referente bergamasco per le manifestazioni sportive di RCS Sport.