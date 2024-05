Giro d'Italia 2024, la tappa di oggi: Acqui Terme-Andora. Possibile volata sulle strade della Milano-Sanremo

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 4.a tappa del Giro d'Italia 2024: Acqui Terme-Andora

La quarta tappa del Giro d’Italia 2024 è la Acqui Terme-Andora. La lunghezza è di 190 km ed è classificata come una tappa 2 stelle, quindi di difficoltà medio-bassa. Dislivello 1.700 metri. Dalla partenza il percorso si inerpica verso un falsopiano in direzione Calizzano, per affrontare quindi l’unico GPM della frazione, il Colle del Melogno di terza categoria. Sul finale è presente anche il Capo Mele. Da non sottovalutare l’insidia del vento e dei potenziali ventagli a sparigliare la tappa.

Percorso della quarta tappa: Acqui Terme-Andora

Fonte: Giro d'Italia

La tappa attraversa le provincie di Alessandria, Asti e Savona, dove si arriva tramite una lunga discesa percorrendo lo stesso tracciato della Milano-Sanremo.

Altimetria della quarta tappa

Fonte: Giro d'Italia

La tappa presenta come unico GPM il Colle del Medogno di terza categoria, da 8,9 km e pendenza media del 4,3%. A seguire poco più di 100 km prima del traguardo di Andora, dove è presenta anche lo strappo del Capo Mele da 1,6 km (media del 4,3%). Possibile arrivo in volata, da vedere se di gruppo o se verrà effettuata prima una selezione.

Cronoprogramma della quarta tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 41 km orari.

Località km percorsi km da percorrere ora di passaggio circa ACQUI TERME 0,0 190 12.30 PROVINCIA DI ASTI Galleria 17.0 173.0 12.59 PROVINCIA DI ALESSANDRIA Spigno Monferrato 22.2 167.8 13.07 PROVINCIA DI SAVONA Calizzano 79.2 110.8 14.33 Colle del Melogno 88.1 101.9 14.57 Altare 116.5 73.5 15.34 Savona 130.6 59.4 15.53 ANDORA 190 0 17.14

Salite della quarta tappa

La terza tappa presenta come salita principale il GPM di terza categoria del Colle del Medogno (8,9 km al 4,3%), più la salitella del Capo Melo (1,6 km al 4%).

Dove vedere la tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta su Rai Sport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.