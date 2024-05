Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Avezzano-Napoli. Si chiude la prima settimana

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 9.a tappa del Giro d'Italia 2024: Avezzano-Napoli. Arrivo da cartolina sul lungomare partenopeo.

La nona tappa del Giro d’Italia 2024 è la Avezzano-Napoli. La lunghezza è di 214 km ed è classificata come una tappa 3 stelle. Dislivello 1.300 metri. Dopo la tregenda sulle montagne di ieri, la prova odierna non presenta grosse difficoltà altimetriche (solo un GPM di quarta categoria, presente verso la fine), ma compensa con la lunghezza: parliamo della seconda frazione più estesa del programma 2024 della corsa rosa. In ogni caso, tappa decisamente poco mossa e che potrebbe favorire una volata, salvo azioni da finisseur o fughe che vanno a segno.

Percorso della nona tappa: Avezzano-Napoli

Dall’Abruzzo i corridori percorreranno l’entroterra verso le province laziali di Frosinone e di Latina, per approdare poi in Campania. Si attraversa il litorale Domizio con i comuni di Mondragone e Castel Volturno, proseguendo per Monte di Procida e Bacoli, per chiudere quindi la tappa a Napoli.

Altimetria della nona tappa

La tappa ha una prima parte di circa 180 km che si sviluppa su strade a scorrimento veloce, molti rettilinei e tre attraversamenti di altrettante gallerie. Da Monte di Procida, al chilometro 178,3, si va verso la parte conclusiva con qualche difficoltà in più. La strada infatti si fa più stretta, tra pendenze (come lo strappo del 14% verso Lago Lucrino) e contropendenze e cambi continui di direzione. Finale a Napoli sulla via Caracciolo, con un rettilineo conclusivo di 900 metri.

Cronoprogramma della nona tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 43 km orari. Attenzione ai P.L. (passaggi a livello)

Km percorsi Orario di passaggio PROVINCIA DI L’AQUILA AVEZZANO 12.00 AVEZZANO 0,0 12.15 Svincolo per Capistrello 1,2 12.17 Capistrello 2,2 12.18 Civitella Roveto 10,3 12.29 Civita d’Antino Scalo 16,5 12.37 Balsorano Nuovo 29,7 12.54 P.L. 32,9 12.58 Svinc. Ridotti 35,3 13.01 PROVINCIA DI FROSINONE Svinc. di Sora 42,0 13.11 galleria 50,8 13.24 galleria 51,8 13.26 Svinc. di Vicalvi 53,0 13.27 Svinc. di San Donato Val Comino 61,2 13.38 galleria 64,1 13.46 Svinc. di Belmonte Castello 67,5 13.50 Svinc. di Cassino 79,1 14.05 Svinc. di San Giorgio a Liri 91,6 14.24 Svinc. di Ausonia 99,7 14.36 Svinc. per Castelforte 102,2 14.40 PROVINCIA DI LATINA Ins. ss.7 ter 114,3 14.55 PROVINCIA DI CASERTA Cellole 122,2 15.05 Bv. di Baia Domizia 126,1 15.11 Mondragone 132,2 15.19 Castelvolturno 143,1 15.33 San Gennaro Martinenza 149,4 15.43 PROVINCIA DI NAPOLI Lago Patria 158,5 15.56 Licola 165,4 16.05 Cuma 168,0 16.09 Fusaro 171,9 16.14 Torregaveta 174,0 16.16 Monte di Procida 176,0 16.21 Monte di Procida (Panoramica) 178,3 16.25 Bacoli 181,4 16.29 Mofete 187,5 16.37 Arco Felice 190,7 16.41 Pozzuoli 193,3 16.45 Piazzale Vincenzo Tecchio 200,3 16.54 Coroglio 203,7 16.58 Via Giovanni Boccaccio 205,8 17.04 NAPOLI 214,0 17.14

Salite della nona tappa

L’unica salita classificata della nona tappa è lo strappo di Monte di Procida di quarta categoria, presente all’altezza del chilometro 178.3.

Dove vedere la tappa del Giro

