Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Treviso - Nova Gorica/Gorizia. Un'altra chance per i velocisti

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 14.a tappa del Giro d'Italia 2025: Treviso - Nova Gorica/Gorizia

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Treviso – Nova Gorica/Gorizia, in programma sabato 24 maggio. La lunghezza è di 195 km ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. Prima di affrontare le dure salite della giornata successiva e poi dell’ultima, decisiva settimana, i velocisti avranno un’altra occasione in una frazione tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia pressoché piatta se si escludono degli strappi finali.

Percorso della quattordicesima tappa: Treviso – Nova Gorica/Gorizia

Da Piazza dei Signori in pieno centro a Treviso i corridori procederanno verso est attraversando la Marca trevigiana, per poi entrare nel friulano lungo le provincie di Pordenone, Udine e Gorizia. Quindi si sconfina in Slovenia, affrontando il circuito finale.

Altimetria della quattordicesima tappa

I primi 140 km (circa) nella bassa pianura veneta e in quella friulana sono pianeggianti. Una volta entrati in Slovenia arrivano i primi strappi, in particolare la salitella di San Martino. Il finale è caratterizzato da un circuito di circa 14 km, con un tratto conclusivo che prevede lo strappo di Saver e un finale all’insegna delle insidie dell’arredo cittadino (curve e rotatorie). Prima del traguardo ci sarà un rettilineo di 900 metri.

Cronoprogramma della quattordicesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi. Fonte: Giro d'Italia Salite della quattordicesima tappa

Due i Gran Premi della Montagna, entrambi di quarta categoria: lo strappo di Goniace/San Martino (298 metri), dopo i primi 150 km, e quello di Saver (168 metri) da ripetere due volte sul finale.

Dove vedere la quattordicesima tappa del Giro

