Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 18 giugno 2025

Tutti i principali eventi sportivi trasmessi in diretta TV per una giornata ricca di emozioni

Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di basket femminile, calcio, ciclismo e tennis, con molte dirette disponibili sia in chiaro sia a pagamento. Oggi è di particolare interesse il mondiale per club Usa 2025, che vede impegnate squadre come Manchester City, Juventus, Real Madrid in partite decisive trasmesse su Dazn e Italia 1. Disponibile (su Italia 1) anche la replica del debutto dell’Inter contro il Monterrey. Nel basket femminile, l’attenzione si concentra sull’EuroBasket con il match Italia-Serbia, visibile su Rai Sport e Sky Sport nei vari canali dedicati.

Per gli amanti del tennis, la giornata offre molte partite dell’ATP & WTA, con la copertura assicurata da Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Il ciclismo propone il Giro di Svizzera con la quarta tappa Heiden-Piuro in diretta su Eurosport, garantendo un’altra occasione di grande spettacolo sportivo. Una sintesi perfetta tra sport individuali e di squadra, con tante opzioni per seguire i propri eventi preferiti comodamente a casa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket Femminile

17:30 Slovenia – Lituania (EuroBasket) – Sky Sport 1 (pay)

Slovenia – Lituania (EuroBasket) – Sky Sport 1 (pay) 21:00 Italia – Serbia (EuroBasket) – Rai Sport (free)

Italia – Serbia (EuroBasket) – Rai Sport (free) 21:00 Italia – Serbia (EuroBasket) – Sky Sport 1 (pay)

Italia – Serbia (EuroBasket) – Sky Sport 1 (pay) 21:00 Italia – Serbia (EuroBasket) – Sky Sport Arena (pay)

Calcio

00:00 Pachuca – Salisburgo (Mondiale per club Usa 2025) – Dazn (free)

Pachuca – Salisburgo (Mondiale per club Usa 2025) – Dazn (free) 03:00 Al Ain – Juventus (Mondiale per club Usa 2025) – Dazn (fre)

Al Ain – Juventus (Mondiale per club Usa 2025) – Dazn (fre) 03:00 Al Ain – Juventus (Mondiale per club Usa 2025) – Italia 1 (free)

Al Ain – Juventus (Mondiale per club Usa 2025) – Italia 1 (free) 18:00 Manchester City – Wydad (Mondiale per club Usa 2025) – Dazn (free)

Manchester City – Wydad (Mondiale per club Usa 2025) – Dazn (free) 21:00 Real Madrid – Al Hilal (Mondiale per club Usa 2025) – Dazn (free)

Real Madrid – Al Hilal (Mondiale per club Usa 2025) – Dazn (free) 21:00 Monterrey – Inter (Mondiale per club Usa 2025) – Italia 1 (free)

Ciclismo

14:50 Heiden – Piuro (193,1 km) (4a tappa) (Giro di Svizzera) – Eurosport (free)

Tennis

11:30 ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay)

ATP & WTA – Sky Sport Tennis (pay) 11:30 ATP & WTA – Sky Sport 1 (pay)