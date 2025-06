Miami, per Messi prima magia al Mondiale per club: Trevisani impazzisce, è bufera social

Il fuoriclasse argentino realizza su punizione il gol del 2-1 dell’Inter Miami sul Porto: polemiche per il commento del telecronista Mediaset

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Al secondo incontro, Leo Messi mette la firma sul Mondiale per club. Con una magia su punizione l’argentino ha firmato la vittoria dell’Inter Miami sul Porto e fatto impazzire il telecronista Riccardo Trevisani: il suo commento ha scatenato una bufera sui social.

Messi, prima magia nel Mondiale per club

Rimasto a secco all’esordio contro l’Al Ahly, Leo Messi non poteva deludere nel secondo match del Mondiale per club che vedeva la sua Inter Miami opposta ad un avversario di livello nettamente superiore come il Porto. E la Pulce, come c’era da aspettarsi, non ha deluso. Dopo l’iniziale rete del vantaggio dei lusitani, l’Inter Miami ha ribaltato il risultato grazie all’1-1 di Segovia e a una magia di Messi: un calcio di punizione dal limite, specialità della casa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La punizione di Messi contro il Porto

Con la palla in posizione centrale, ma lievemente spostata verso sinistra, Messi ha indovinato una parabola a incrociare, puntando sul palo più lontano, quello coperto in teoria dal portiere Ramos. Che, però, dal 10 argentino si aspettava un sinistro ad aggirare la barriera: Messi l’ha sorpreso con un tiro arcuato ma potente, depositatosi in rete tra gli applausi del pubblico del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Il commento di Trevisani al gol di Messi

Il gol di Messi, però, non ha fatto impazzire soltanto i tifosi americani. Anche Riccardo Trevisani, giornalista impegnato nella telecronaca della gara per Sport Mediaset, non è riuscito a contenere l’entusiasmo per la giocata del 10 argentino. “È il giocatore più forte di tutti i tempi!”, si lascia scappare il telecronista commentando il 2-1. Una frase che, ovviamente, non poteva sfuggire agli appassionati che hanno scatenato una bufera sui social.

Le proteste contro il commento di Trevisani

Il fronte più forte nelle proteste sul web contro Trevisani è quello dei “maradoniani”: per loro, nel commentare il gol di Messi, il giornalista ha colpevolmente dimenticato Diego Armando Maradona. “Povero Trevisani, Messi ne può fare pure 2mila di gol, ma sarà sempre offuscato da LUI, nonostante le sue grida”, scrive su X Pizzetto. “Forse questo cronista degli anni 2000 non ha conosciuto un connazionale di Messi che di punizioni ne segnava anche di più difficili di queste”. “E niente, Trevisani non ce la fa a non spacciare una sua opinione, discutibile, per cronaca. E Maradona?”, sottolinea Mario.

Ma tra chi contesta Trevisani c’è anche chi, semplicemente, non tollera l’enfasi con cui il giornalista parla di Messi. “Trevisani è inascoltabile quando commenta Messi”, scrive Ziuantunello. “Ma si possono mai dire queste cose imbarazzanti in telecronaca?”, chiede PieLuca. “Basta Trevisani quando gioca Messi!”, protesta infine Mariuz.