BNL Italy Major premier Padel 2025, Sara Errani abbraccia Roma: sorteggio main draw. Emergenza e immediato cambio di programma

La campionessa di Parigi con ben due titoli approda a Roma per debuttare ufficialmente nel circuito del padel come annunciato tempo addietro

Non è ancora incominciato l’atteso BNL Italy Major, eppure va già gestito ed affrontato il primo cambio di programma subito dopo il sorteggio del main draw femminile dell’evento di padel di maggiore visibilità. La definizione del tabellone, alla vigilia dell’avvio effettivo del torneo che vedrà in campo l’azzurra Sara Errani, in coppia con Giulia Dal Pozzo, considerata nel circuito tra le più promettenti della sua generazione.

In una Roma assolata, afosa quanto suggestiva quanto descritto dal sorteggio promette molto, ma rigorosamente sotto il segno della nostre azzurre.

Il sorteggio del tabellone femminile: la sorte delle Azzurre

Il ruolo di attore principale è stato riservato a Juan Lebron, il quale sotto lo sguardo del supervisor José Luís Martinez, si è occupato del sorteggio del main draw femminile del BNL Italy Major. Grazie alla sua mediazione, si è disegnato il quadro che attende le sette azzurre in gara, per cinque coppie.

Per una volta, l’osservata speciale non è la numero uno italiana Carolina Orsi (la nostra intervista esclusiva qui), quattordicesima testa di serie insieme a Nuria Rodriguez (partiranno dal secondo turno contro Barrera/Caparros o Montes/Arellano, con potenziale ottavo contro le n.6 Virseda/Salazar), ma la fresca campionessa del Roland Garros in coppia con Jasmine Paolini, l’azzurra Sara Errani.

L’immenso valore di Sara Errani

Il suo imminente ingresso nel circuito Premier Padel era un debutto annunciato da tempo immemore. Ma il padel non è il tennis e un simile passaggio ha richiesto tempo e convinzione, oltre che una maturità che ha agevolato Errani nell’intraprendere questo percorso senza abbandonare il doppio che a Parigi le ha donato nel 2025 ben due trofei: oltre al femminile, ha centrato il doppio misto con Andrea Vavassori confermandosi ancora estremamente competitiva.

Torniamo al padel, dunque. Sara gioca in coppia con Giulia Dal Pozzo, a Roma, contro l’esperta Sandra Bellver e la 20enne Maria Rodriguez Abajo. In caso di successo, per le due romagnole sfida da brividi alle finaliste del 2024, Lucia Sainz e Patty Llaguno.

Come nel maschile, anche nel femminile ci sarà un derby al 1° turno, seppur a metà. Perché le azzurre in campo non saranno quattro ma due, entrambe romane, affiancate a due spagnole: Giorgia Marchetti (agli ottavi lo scorso anno) e Barbara Las Heras affrontano Carlotta Casali e Alba Gallardo Salvado, che invece a Roma difende i quarti agguantati dodici mesi fa insieme a una big come Delfi Brea. Ad attendere le vincitrici Marta Marrero e Lucia Martinez, coppia n.13 del tabellone.

Oltre a Errani/Dal Pozzo, nel main draw anche un altro duo tutto italiano, le wild card Chiara Pappacena e Martina Parmigiani. Per la romana e la lombarda sfida con Patricia Martinez e Letizia Manquillo, rispettivamente numero 59 e 60 del mondo. Duello duro ma che lascia ben sperare, con Marta Ortega (vincitrice a Roma nel 2023) e Alejandra Alonso, numero 5 del seeding, ad attendere le vincenti.

Il cambio di programma

Fin qui nulla che non vada oltre una procedura necessaria, con tutte le sue particolarità. La questione caldo, però, è stato il primo problema da contemplare. Al fine di prevenire problemi legati alla temperatura prevista in aumento, infatti, l’organizzazione ha ritenuto opportuno cambiare la programmazione nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Contrariamente al previsto, mercoledì si inizierà alle ore 9 e non più alle 10, con due incontri in ogni campo. Al termine dei due match il gioco sarà sospeso e riprenderà non prima delle 16. Giovedì si partirà sempre alle 9 e, dopo la pausa, il gioco riprenderà alle 17. Dunque, riassumendo:

mercoledì 11 giugno: avvio ore 9, ripresa ore 16

giovedì 12 giugno: avvio ore 9, ripresa non prima delle 17.

Intanto oggi, alle 13:45 attesa e festa per Sara Errani che direttamente da Parigi ha preso posto al Foro Italico per un allenamento aperto.